Kiralık villada ‘uyuşturucu partisi’

HAP, KOKAİN, METAMFETAMİN… Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından önceki gün Girne Şehnaz Sokak üzerinde bir villada yapılan baskında üç çeşit uyuşturucunun yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildi.

Devrim DEMİR

Turist vizesi ile ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra Narkotik ekiplerinin yakın takibine alınan İsrailli 5 zanlının kaldığı villaya önceki gün 18.35 ile 20.00 saatleri arasında operasyon yapıldı.

Girne’de Şehnaz Sokak üzerinde kiraladıkları villa içinde suçüstü yakalanan S.L., B.S.Y., S.C., Z.L.R., ve S.R.’nin tasarruflarında bir çok çeşitte uyuşturucunun yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emare olarak alınan uyuşturucu maddeler analize gönderilirken, 5 zanlı dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kokain, Extacy, Metamfetamin…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş mahkemede verdiği ifade de zanlıların önceki gün Girne’de Şehnaz Sokak üzerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını söyledi.

Çavuş, zanlıların kaldıkları villada yapılan aramada mutfak bölümünde plastik tüp içinde 10 miligram Metamfetamin, metal çubuk üzerine monte edilmiş uyuşturucu kalıntısı ve 4 parça kağıt içinde 6 gram kokain bulduklarını kaydetti.

Mahkeme emri ile devam eden aramada, evin salon kısmında tüp üzerine monte edilmiş üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu tahmin edilen metal çubuk, metal kutu içinde 1 gram kokain ele geçirdiklerini ifade eden Çavuş, metal çubuk üzerine monte edilmiş 5 gram metafetamin bulduklarını belirtti

Soruşturma memuru evde devam eden aramalarda naylon poşet içinde 10 adet Extacy hapın yanı sıra, 3 gram metamfetamin daha bularak emare aldıklarını söyledi.

Binlerce Dolar, Euro ve İsrail Şekeli…

Polis memuru Ali Çavuş, evin üst katında devam eden aramalarda elbise dolabı içinde 2 bin 700 Dolar, 7 bin 50 Euro ve 11 bin 800 İsrail Şekeli bulunarak emare alındığını kaydetti.

Bulunan emareler ile ilgili zanlıların herhangi bir izahat vermediğine değinen Çavuş, zanlıların ülkedeki bulunma amaçlarının araştırıldığını da kaydetti.

Uyuşturucu maddelerin kim veya kimlerden alındığına dair geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyleyen Çavuş, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ifade etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar…

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin olduğunu ve aranması gereken yerler olduğunu ifade ederek ilk nazarda 1 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın yeni başladığını, polisin süreye ihtiyacı olduğuna değinerek zanlıların soruşturma kapsamında 1’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Zanlılar, B.S.Y., S.C., Z.L.R., ve S.R.’nin bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor.