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‘Kira kavgası’ kanlı bitti: Arkadaşını bıçakladı!

‘Kira kavgası’ kanlı bitti: Arkadaşını bıçakladı!

Mağusa’da, kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu ev arkadaşı Charles Chıjıoke AKANAMADU’yu bıçaklayan O.M.E, tutuklandı.

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Mağusa’da, kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu bıçaklayan O.M.E, tutuklandı.

Polis, O.M.E’nin, dün akşam, saat 20:00 sıralarında Mağusa’da ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde, bıçakla  sağ arka sırt kısmından ciddi şekilde yaraladığını açıkladı

Olayda yaralanan Charles Chıjıoke Akanamadu’nun kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede alındığı, zanlı O.M.E’nin ise tutuklandığı belirtildi.

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