Kidd veda etti

Görev süresi sona eren İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:00’de gerçekleştirilen kabulde Akıncı, Kidd’e bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.