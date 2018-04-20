Kidd veda etti
Görev süresi sona eren İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.
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Görev süresi sona eren İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:00’de gerçekleştirilen kabulde Akıncı, Kidd’e bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
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Etiketler : Matthew Kidd, Akıncı
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