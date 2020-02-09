Kıbrıs'ta yılın en soğuk günü yaşanıyor

Kıbrıs, yılın en soğuk gününü yaşıyor. Lefkoşa’da gündüz sıcaklığı bugün 8 derece ölçüldü. Lefkoşa’da gece sıcaklığınınsa sıfır derece olması bekleniyor.

Sıcaklık gündüz Girne’de 8, Gazimağusa’da 9, Dipkarpaz’da ise 7 derece oldu. Bu bölgelerdeki gece sıcaklığının sırasıyla 3, 4 ve 6 derece olması bekleniyor.

Yüksek bölgeler daha da soğuk. Alevkayası’nda 4 derece olan gündüz sıcaklığının gece -3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 7-9 DERECE ALTINDA, YILIN EN SOĞUK GÜNÜ

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgenin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği belirtildi. Sabah saatlerinde don beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren aşamalı olarak yükselmesi bekleniyor.

TRODOS’TA SICAKLIĞIN GECE -10 DERECEYE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bu gece sıcaklıkların iç kesimlerde sıfır, sahillerde 3 ve yüksek kesimlerde ise -10 derecelere düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek bölgelerde hafif kar yağışı veya sulu kar yağışı da bekleniyor.

Kıbrıs Rum basınına göre, Trodos’da Pazar günü -3 olarak ölçülen gündüz sıcaklığının gece -10’a düşmesinin beklendiği belirtiliyor.

Trodos’a giden yolların bugün tüm araçlara kapalı olduğu, yüksel bölgelerdeki bazı yollarınsa sadece 4x4 veya kar lastiği/zinciri olan araçlara açık olduğu bildiriliyor