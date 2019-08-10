Kıbrıs'ta oluş sebepleri araştırılacak

Lefkoşa’da hem kaçak hem de askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri öne sürülen M.S.M. ve S.S. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, M.S.M. ve S.S. hakkında, “1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal” ve” İkamet İzinsiz KKTC’de bulunmak” suçlamaları getirildiğini anlattı.. Ergüleç, 9 Ağustos 2019 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Terminal bölgesinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında zanlı M.S.M. ve S.S.’nin üzerlerinde pasaportları olmadığı için soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini ve akabinde yapılan soruşturmalarında ise M.S.M.’nin 24.05.2018 tarihinde Lokmacı geçiş noktasından güneye geçtiği ve 2019 Temmuz ayı içerisinde 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden kuzeye giriş yaptığını, o tarihten itibaren de KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu ifade etti. Ergüleç, S.S.’nin ise 31.01.2018 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilip her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ergüleç, soruşturmanın yeni başlamış olup her iki zanlının da pasaportlarının tespiti ve KKTC’de ne amaçla bulunduklarının araştırılması gerektiğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.