Kıbrıslı vekillerden ortak inisiyatif

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı milletvekillerinin ortak inisiyatifiyle sunulan ve Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu tarafından onaylanan değişiklik önerisiyle Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarını desteklemek için AB 2020 Bütçesi’nden ayrılacak kaynak 3 milyon Euro arttırılacak.

Böylece iki komiteye de çalışmalarına kesintisiz bir biçimde devam etmeleri imkânı sunulacak.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı milletvekillerinin önerisi Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu’nda da oylamaya sunulacak.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı milletvekilleri Kıbrıs halkının tümünü on yıllardır ilgilendiren bu yakıcı insani konuda AB’nin desteğini de sağlayarak mücadeleye devam etmeye hazır olduklarını dile getirdi.