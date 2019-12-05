Kıbrıslı Türk genç, müzik dünyasında adını duyuruyor

Dila ŞİMŞEK

Gökberk Çırakoğlu, genç yaşında müzik sektöründe birçok başarıya imza attı, hedeflerini ve projelerini anlattı.

19 yaşındaki Gökberk Çırakoğlu, Londra’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği eğitimi alıyor. Mormenekşeli Çırakoğlu, küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor.

Yakın zamanda birçok önemli projede yer almaya başlayan Çırakoğlu anlatıyor…

“6 yaşındayken keman çalmaya başladım”

Çırakoğlu, “6 yaşındayken keman çalmaya başladım. Bir süre devam ettikten sonra gitara geçiş yaptım. Okul orkestrası ve kendi müzik grubumuzda çaldım. Kendimi geliştirdikçe, bateri, piyano, hepsini öğrenmek istedim… Elektronik müzik sevgisi de başlamıştı. Normalde bilgisayar mühendisliği okumayı düşünsem de, son sınıftayken müzik prodüksiyonunda karar kıldım ve böylelikle İngiltere’deki Point Blank Music School’a kabul aldım” diyor.

“Kulüplerde oynadım, milli takımda yer aldım”

Ailesinin kendisine hep tam destek olduğunu söyleyen Çırakoğlu, “Müziğin yanı sıra basketbola da hep yakındım. Küçükken babam ve amcam eskiden oynadığı için benim de başlamamı sağlamıştı. Kulüplerde oynadım, milli takımda yer aldım” diye konuşuyor. Çırakoğlu, tüm bu alanlara yatkınlığı olduğundan zorluk çekmediğini, her şeyi zevkle yaptığını ifade ediyor.

“Şarkımız Spotify’da en büyük rap şarkıları listesinde”

Çırakoğlu yaptığı başarılı çalışmalar ile hem İngiltere hem de Türkiye’de ismini duyurmaya başlamış.

Türkiye’nin ünlü rapçilerinden Hayki’nin son çalışması Tahammülüm Yok’un prodüktörlüğünü yapan Çırakoğlu aynı şarkıda vokal olarak da görev almış.

Şarkının Spotify’da en büyük rap listesine girdiğini kaydeden Çırakoğlu, “Olvi’nin Oyunda Kaldım isimli parçasının prodüktörlüğünü de yaptım, İngiltere’de D Block Europe, Stormzy, Nines, Wretch 32, Fredo, Deno, Swarmz, Yxng Bane gibi önemli isimlerle de projelerime devam ediyor, aynı stüdyolarda çalışıyorum” diyor.

“İyi bir sanatçı olmayı hedefliyorum”

Geleceğe yönelik en büyük hayalinin yaptığı işte daha iyi bir yere gelmek olduğunu belirten Çırakoğlu, “İnsanlara hitap eden, bundan yirmi yıl sonra bile dinlenen müzikler yapabilmek, iyi bir aile kurmak ve ülkemde müzik alanının gelişmesi için yatırım yaparak sektörün önünü açmak istiyorum. İyi bir sanatçı olmayı hedefliyorum” şeklinde konuşuyor.