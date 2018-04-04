Kıbrıslı sporcudan dünya rekoru

Kıbrıslı Rum kürek şampiyonu ve Limasol Deniz Kulübü koçu Anna Ioannou, kapalı salon 19-29 yaş grubu hafif sıklet kürek yarışında, bu kez 500 metrede 1:37:2 ile dünya rekoru kırdı.

Ioannou bu rekora, 31 Mart 2018’de Limasol Deniz Kulübü’nde kulübün diğer sporcularının da katılımında ulaştı. Önceki rekor 1:38.0 ile Avustralya’dan Alice Arch’a aitti.

25 yaşındaki Kıbrıslı dünya şampiyonu, 22 Ocak 2018’de de bir başka rekor kırmış, 1000 metre hafif sıklet bayanlarda 19-29 yaş grubunda, 17 Aralık 2017’deki kendi rekoru olan 3:30:6’yı kırıp 3:30.0’lık bir sonuç elde etmişti.

Basına açıklamalarda bulunan Anna Ioannou ve koçu Georgios Yioupis, bunun daha başlangıç olduğunu söylediler.