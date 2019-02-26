Kıbrıslı şairlerden ‘Duvarsız Bir Dünya İçin Şiir’ dinletisi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Dünya Şiir Hareketi’nin yaptığı çağrıyla 27 Şubat Çarşamba akşamı 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’nde “Duvarsız Bir Dünya İçin” başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. Şubat ayı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen “Duvara Karşı Şiir” etkinliklerinde dünyadaki sınırlar, milliyetçi ve etnik ayrımcılıkla oluşturulan fiziki ve psikolojik duvarlar protesto ediliyor.

2011 yılında Kolombiya- Medellin Uluslararası Şiir Festivali direktörü Fernando Rendon’un girişimiyle kurulan Dünya Şiir Hareketi her yıl dünyamızı ilgilendiren sosyal, politik bir tema çerçevesinde bu tür okumalar düzenliyor.

Bu yılki toplu şiir okuma çağrısında “Dünya Şiir Hareketi’nde yer alan şairler olarak. İnsanlar arasında renk, ulusal kimlik, cinsiyet ve inançtan ötürü her türlü ayrımcılığa karşı duruyoruz. Şiir duvarları yıkar. Hem kendi içimizdeki hem de dışımızdaki duvarları” sözlerine yer veren Dünya Şiir Hareketi’nin toplu okumalarına Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği daha önceki yıllarda da katılmıştı.