Kıbrıs’a ‘havadan’ bakıyor

Dila ŞİMŞEK

31 yaşındaki Ali Yılmaz, iki senedir yaptığı drone çekimlerini sosyal medya sayfasında paylaşarak herkesin beğenisini ve ilgisini kazandı.

Banka memuru olarak çalışan Yılmaz, havadan çekimlerle Kıbrıs’ın doğallığını ve güzel manzaralarını fotoğraflıyor, hazırladığı videolar ve fotoğrafları Facebook’ta Dronebook isimli sayfasında paylaşıyor. 8 Bini aşan takipçi sayısıyla birçok insana paylaşımlarını sevdirdi.

“İnsanlar beğenip paylaştıkça daha fazla tanındı”

Yılmaz, fotoğraf ve video çekimine hep ilgisi olduğunu, ancak son iki senedir bunu daha profesyonel şekilde yaptığını anlatıyor. “Drone çekimlerini zaten hep seviyordum ve takip ediyordum. İki sene önce kamera alma şansım oldu. Bu sayede çekimlere başladım. Başlarda çektiğim görüntüleri kendi hesabımda paylaşıyordum. Ama bu şekilde sadece arkadaşlarım görebiliyordu. Ben de bir sayfa oluşturmaya karar verdim ve orada yaptığım paylaşımlarla kısa sürede fotoğraflarım birçok insana ulaştı. İnsanlar beğenip paylaştıkça daha fazla tanındı” diyor.

“Zamanla hobim ön plana çıkmaya başladı”

Fotoğrafları paylaşırken, insanlardan bu kadar çok ilgi beklemediğini belirten Yılmaz, “Gezmek için gittiğim yerlerde fotoğraf çekiyordum ancak şu an özellikle fotoğraf çekmek için bir yerlere gittiğim de oluyor. Çekimi hobi için yapsam da, benim için yaşamımın bir parçası oldu. İktisat bankasının bir yarışmasına katılarak, cep telefonu ile çekilmiş en iyi fotoğraf dalında birinci geldim. Bölgelerden, farklı açılardan fotoğraf ve video çekerek düzenlemeye başladım. Zamanla hobim ön plana çıkmaya başladı” diye konuşuyor.

“Kısmet olursa bunu ileride iş olarak yapmak isterim, hayalim o yönde”

Yılmaz, ileride bunu kariyer olarak yapmak istediğini söylüyor. Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor: “Drone’u ilk aldığımda annem ne gerek var demişti ancak şimdi o da çok seviyor. İnsanların beğendiğini görüyor, kendisi de paylaşıyor. Kısmet olursa bunu ileride iş olarak yapmak isterim, hayalim o yönde. Sayfayı ne olursa olsun devam ettireceğim. Bir profesyonel kamera alarak yerde de fotoğraf çekmek istiyorum. Doğa ile iç içe, kimseye zarar vermeden yapılabilecek çok zevkli bir hobi fotoğraf çekimi. Herkese öneriyorum. Yaptıkça daha çok öğreniyorsunuz, açınızı, filtrelerinizi değiştiriyorsunuz… Bunu olabildiğince geliştirerek ilerletmek istiyorum”