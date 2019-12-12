Akıncı: “Kıbrıs sorunun çözümü birçok konuyu düzeltecektir”

BRT’de katıldığı programda “Belki Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylar, BM Genel Sekreteri Guterres’in bu noktada bize yardımcı olmaya hazır olduğunu söylemesinde etkendir” diye konuşan Akıncı, “Çünkü Kıbrıs sorunun çözümü birçok konuyu düzeltecektir” dedi.

BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’in “Berlin ve Ötesi” ortak özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk olarak Crans Montana’dan sonra yaşanan süreci anlattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin Görüşmesi sonrasında BM tarafından yayımlanan metinde, 2 kesimli, 2 toplumlu çözümün teyit edildiğini belirtti.

Akıncı, metnin, etkin katılımı kapsayan BM Güvenlik Konseyinin 716 sayılı kararına dayandırıldığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu metin bu yüzden önemlidir” dedi.

Buardaki en önemli hedefin, stratejik anlaşma hedefi olduğunu da söyleyen Akıncı, “Bu tam da bizim anlatmaya çalıştığımız; sırf müzakere etmek için müzakere olmayacağını anlatan bir metindir. Ben bu yüzden bu açıklamayı önemsedim” dedi.

Mustafa Akıncı, Genel Sekreter Guterres’in Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilen görüşmelerde 3’lü ve 5’lü görüşmeleri değerlendirdiğini ve ilk aşamada 3’lü bir görüşme yapma kararı aldığını belirtti.

“Aniden ortaya çıkan bir sonuç değil”

Akıncı, Berlin’in aniden ortaya çıkan bir sonuç olmadığını da söyledi.

Berlin’e gitmeden siyasi partilerle görüştüğünü anımsatan Akıncı, bu görüşmede, çözüm çabalarını yeniden rayına oturtmak ve sırf müzakere etmek için değil, önümüzdeki yolu biraz daha belirgin hale getirmek için Berlin’e gideceklerini söylediğini anlattı.

Akıncı, “Berlin Görüşmesi sonrasında yayımlanan metinde, 2 kesimli, 2 toplumlu çözüm teyit edilirken, Metinin 716 sayılı karara dayandırıldığına vurgu yaptı.

“5’li toplantıyı teyit etti”

Genel Sekreter’in bu metinde 5’li, bir toplantı için çalışmayı teyit ettiğini de belirten Cumhurbaşkanı, tüm tarafların bu aralar, 5’li bir görüşme için acelesi olmadığını ve görüşmenin Nisan seçimlerinden sonraya kalacağını söyledi.

Buradaki en önemli hedefin, stratejik anlaşma hedefi olduğunu söyleyen Akıncı, “Bu tam da bizim anlatmaya çalıştığımız; sırf müzakere etmek için müzakere olmayacağını anlatan bir metindir ”dedi.

“Masada geçerliliği olan farklı bir seçenek var mı?”

Süreç gerçekler üstünden değerlendirilirse buna hiçbir sözü olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı, ancak bunun dışındaki eleştirilerin haksızlık olduğunu söyledi.

Masada farklı ve geçerliliği olan bir seçenek var mı? diye soran Akıncı, 1. Her ne yapılırsa müzakere ile yapılacağını, 2. BM çatısı altında yapılacağını bundan başka bir unsurun ise bulunmadığını belirtti.

Doğu Akdeniz…

“Kıbrıs sorunun çözümü birçok konuyu düzeltecektir”



“Belki Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylar, BM Genel Sekreteri Guterres’in bu noktada bize yardımcı olmaya hazır olduğunu söylemesinde etkendir” diye konuşan Akıncı, Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’nden de aldığı ışıkla Kıbrıs sorununa yardımcı olmak istediğini söyledi. Akıncı, “Çünkü Kıbrıs sorunun çözümü birçok konuyu düzeltecektir” dedi.

“Kimse 74 öncesine döneceği bir anlaşmayı kabul etmez”

Olası bir anlaşmada iki kesimli yeni bir düzen kurulacağından bahsedildiğini anlatan Akıncı, “Bizim temel olarak bakmamız gereken şudur; 1 eşitlik, 2 özgürlük, 3 güvenlik. Güvenliğimizi içermeyecek bir sistem bizim halkımızın kabul edebileceği bir şey değildir. Ancak güvenlik konusunun nasıl olacağının konuşulması lazım. Konuşmaktan korkmamalıyız. Artık 1960’ta yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Son tahlilde referandumla ne olacağına burası karar verecek” diyen Akıncı, “hiç kimse 1974 öncesine döndürecek bir anlaşmayı kabul etmez. Hiç kimse oraya dönmek istemez o nedenle bu konuda kaygı duymaya gerek yok” diye konuştu. (BRT)