Kıbrıs, ‘sağlıklı ülkeler’ içinde 21. sırada

Bloomberg’in 2019 ‘sağlıklı ülke sıralamasında’ Kıbrıs Cumhuriyeti 21. sırada yer aldı.

169 ülke sıralamasında, yaşam beklentisi ve yeme alışkanlıkları baz olarak alınırken, temizlik ve sağlık önlemleri ile temiz suya erişim de göz önünde bulunduruluyor. Tütün kullanımı ve obezite gibi faktörler ise ülkelerin sıralaması olumsuz etkiliyor.

2018 yılında 88.10 puan alan Kıbrıs Cumhuriyeti, 3 puan gerileyerek 2019’da 100 üzerinden 83.5 aldı.

Bloomberg’e göre, İspanya, 2018’in lideri İtalya’nın önüne geçerek 2019’un en sağlıklı ülkesi seçildi.

İlk on sırlamasında giren diğer Avrupa ülkeleri ise şu şekilde; İzlanda (üçüncü), İsveç (beşinci) ve Norveç (dokuzuncu). Türkiye ise 169 ülke sıralamasında 51. oldu.

Kaynak incyprus