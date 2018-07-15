‘Kıbrıs Gecesi’ büyük ilgi gördü

Dikmen Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği 11 Meşale Festivali kapsamında Dağyolu’nda ‘Kıbrıs Gecesi’ etkinliği düzenlendi.

Ekdal Enterprises sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe köy halkı ve civar köylerden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşma yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin rutin hizmetlerinin yanında, gençlere ve spora her zaman destek verdiğini, bununla birlikte kültür ve sanata her geçen gün yatırımlar yapmaya devam ederek sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, 11 Meşale Festivalinin bu yıl dokuzuncusunun düzenlendiğini ve festivalin 21 Temmuz’a kadar zengin içerikli gösterilerle devam edeceğini söyledi.

Çelebi son olarak, Dağyolu’nda düzenlenen Kıbrıs Gecesi’nde emeği geçen Dikmen Gençlik Merkezi Derneğine ve bu geceye sponsor olan Ekdal Enterprises’ da teşekkür etti.

Dağyolu Spor Kulübü’nde gerçekleşen etkinlikte Kıbrıs yemekleri ve içecekleri satıldı, Kıbrıs müzikleri ve türküleri seslendirildi.

Bu yıl farklı formatta düzenlenen Kıbrıs Gecesi’nde Eşler yarışıyor isimli yarışma programı da büyük ilgi gördü.

DİGEM’İN iki çocuk bir genç grubu yanında, Kıbrıs müzikleri ile Grup Otantik sahne aldı. Gecenin sonunda tombala çekilişi yapılarak etkinlik sona erdi.