KIB-TEK’ten faturalara %15 indirim duyurusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ‘özel indirim’ adı altında, belirli devre faturalarda %15 indirim yapacağını açıkladı.

Kıb-Tek, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, Nisan, Mayıs, Haziran ayları elektrik faturalarında, (Devre 2020/04- Devre 2020/05- Devre 2020/06) olarak belirtilen tüketimde toplam %15 indirim uygulanacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada, indirimin faturada "Özel İndirim" başlığı altında gösterileceğini ve tüketicilerin son ödeme gününde ilgili devre fatura toplamını peşin ve eksiksiz ödememesi halinde ödeme tutarları kontrol edilecek ve yapılan %15’lik indirimin bir sonraki faturaya borç olarak kaydedileceği söylenildi. Kısmi veya geç ödemeler dikkate alınmayacağı eklendi.

Bu uygulamanın sadece belirtilen devreler için geçerli olacağı ifade edildi.