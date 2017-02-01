Kıb-Tek’in alacakları: 481 milyon TL!

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) “alacaklar” hanesi oldukça kabarık. Kıb-Tek’in devlet kurumları ve piyasadan 481 milyon 568 bin 344 TL alacağı var.

Borcun önemli bir kısmını devlet daireleri, BRT, camiler, belediye ve tüketiciler oluştururken, güvenlik kurumları da Kıb-Tek’e borçlu..

Ocak 2017’ye ait güncel ve resmi bilgilere göre Kıb-Tek’in ‘alacaklı listesi’ oldukça kabarık…

Devletten alacak…

Kıb-Tek’in devletten toplam 102.432.960,78 TL’lik alacağı bulunuyor.

Bu miktarın 50.401.387, 53 TL’si mahsuplaşma sonucu ortaya çıkan borç oluşturuyor. Kurumun 11.618.551,07 TL’lik aktif tüketim borcu, 13.686.190,94 TL’lik taksitli alacak, 26.729.83,24 TL’lik de teşvik alacağı bulunuyor.

Tüketicilerin borcu: 280.833.330,97 TL

Kuruma, Pile ve Kıbrıslı Rumlar da dahil tüketicilerin toplamda 280.833.330,97 TL borcu bulunuyor.

Bu borcun 87.223916,76 TL’sini ‘aktif alacak’, 43.668.877,69 TL’sini ‘taksitli’, 95.931.685,87 TL’si ‘pasif’, 54.008.850,65 TL ‘Pile ve Kıbrıslı Rumlardan’ alacak oluşturuyor.

Belediyelerde borç KABARIK!

Öte yandan belediyelerin de Kıb-Tek’e olan borcu oldukça kabarık. Kurumun şu anda belediyelerden 244.545.499,48 TL’lik alacağı bulunuyor.

Borcun 113.092.751,49 TL’sini ‘aktif borç’, 14.379.583,20 TL’sini ‘pasif borç’,22. 098.910,95 TL’sini ‘taksitli borç’, 71.034.634,36 TL’sini ‘sokak ışığı bakiye’, 23.939.619,48 TL’sini de ‘2000 yılı dondurulmuş hesap’ borçları oluşturdu.

BRT’nin borcu: 25.263.158,00 TL

Kuruma borcu bulunanlar arasında devlet televizyonu BRT’de yer alıyor.

BRT’nin KIB-Tek’e 25.563.158 TL borcu bulunuyor. Bu borcun 1.042.843,47 TL’sini ‘aktif bakiye’, geriye kalanını ise ‘taksitli bakiye’ oluşturuyor.

Camilerden 7.250.664,57 TL alacak

Kurumun camilerden bile 7.250.664,57 TL alacağı bulunuyor.

Söz konusu rakamın 7.194.802,08’si ‘taksitli bakiye’, geriye kalanı ise ‘aktif bakiye’…

Uygulanmış ve ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ projeler: 7 milyon 763 bin TL!

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte 6 bakanlığın Kıb-Tek’e toplamda 7.763.394.55 TL (1 milyon 539 bin Stg/ 4.3781 kurundan hesaplandı)borcu bulunuyor.

Bu borç devlete ait uygulanmış ve ödemesi yapılmamış projeleri kapsıyor.

En fazla borç Tarım Bakanlığı’nın!

Listede detaylı bir şekilde, hangi kurumun Kıb-Tek’e ne kadar borcu olduğu da yer alıyor.

Bakanlıklara ait projelerin toplam borcunun 375.199,32 Stg yani 1.642.660 TL (4.3781 kurundan hesaplandı) olduğu belirtiliyor.

Listeye göre; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 111.914,17 Stg’lik (489.971.400 TL) borç ile başı çekiyor. Kurumlar ve borçları şöyle: “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: 5.379.67 Stg (23.552,73 TL), Maliye Bakanlığı: 72.898,12 Stg (319.155.259 TL), Eğitim Bakanlığı: 13.008,48 Stg ( 56.952,426 TL), Sağlık Bakanlığı: 6.304,01 Stg (27.599,586 TL), Polis Genel Müdürlüğü: 99.318,85 Stg (434.827,857 TL), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı: 66.376,02 Stg (290,600,853 TL)

Karayolları’nın da YÜKÜ AĞIR!

Ayrı bir liste halinde belirtilen Karayolları Dairesi’ne ait ödenmemiş ve uygulanmış projelerin toplam borç miktarı ise 1.163.883,76 Stg (5,095,599 TL) olarak tespit edildi.

Bu borç %16 KDV ve depozit ile ödenmemiş devlet katkısı ile 6.120.734,41 TL’ye ulaştı.