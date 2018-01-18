Kıb-Tek'de mobbing iddiası

“Kıb-Tek personelinin merkez binaya girişlerinin engellendiği ve mobbing yapıldığı” gerekçesiyle Kıb-Tek müdürüne yazı yollayarak, bu uygulamalara son vermesi çağrısında bulundu.



El-Sen Başkanı Umut Özksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, iki personelin “gerekçe gösterilmeden” binaya girişinin engellendiğini savundu. Öksüzoğlu, “Kurumun kendi personelinin, girişlerinin yasaklanması anlaşılabilir değildir” ifadesini kullandı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

KIB-TEK MÜDÜRÜ KAOS YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), ülkemizin en fazla üretim yapan ancak siyasilerin de en fazla müdahalelerine uğrayan işyerinde son gelişmelerle ilgili Genel Müdür’e bir yazı yazdı.

KIB-TEK Personelinin Merkez Binaya Girişlerinin Engellenmesi ve yapılan tacizler (mobbing) Hakkındaki yazımızla taciz (mobbing) uygulamalarına çeşitli örnekler verildi.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden Merkez binaya girişi engellenen bir çalışana dün diğer bir çalışan daha eklenmiştir. Herhangi bir vatandaş dahi kimi ziyaret edeceğini belirterek Merkez Binaya girebilirken; Kurumun kendi personelinin girişlerinin yasaklanması anlaşılabilir değildir.

Bölge Amirliği’nde vardiya cetvellerinin ve kimlerin vardiyaya gireceğinin görevli Amir’ce hazırlanıp Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi esasları uygulanmaktadır. Mağusa Bölge Amirliği’nde kimin vardiyaya gireceğine ilişkin isimleri de değiştirerek cetvellerin doğrudan Genel Müdür tarafından hazırlanıp onaylanması anlaşılabilir değildir.

Normalde bir çalışan talimatları amirinden alır. Her personelin ilk amiri hizmet şemalarında bellidir. Genel Müdür verdiği sözlü talimatlarıyla çalışan talimatı yetkili ilk Amir’den değil; doğrudan kendinden veya başka yönetici ve/veya amir durumunda olabilecek kişilerden almasını talep etmektedir.

Bu ve benzeri davranışlar çalışanları ve işyerlerini kaosa sürüklemektedir. Bu tür davranışların belirli üye ve yöneticilerimizi taciz etmeye dönük (mobbing) olduğuna ilişkin ciddi kuşkularımız pekişmektedir.

Kurum Müdürü’nün görev ve yetkilerini Kurum’da çalışma huzurunu koruma ve geliştirmeye dönük kullanmasının öncelikli işi olması gerekir inancındayız. Yukarıda belirtilen ve benzeri diğer uygulamaların yanlış anlaşılma olmuş olmasını dileyen yazımızla bu uygulamalara son verilmesi talep edilmiştir.

Umut Öksüzoğlu

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Başkan