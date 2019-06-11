Mağusa KIB TEK’te müşteriler tarafından yatırılan 26 bin 55 TL’nin 5 bin 90 TL sini 2017 yılı Ağustos ayında bankaya yatırmayarak çaldıkları iddia edilen D.G. ve T.T. Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Aleyhlerine 2’şer gün tutukluluk emri alındı.

Kıb-Tek’te usulsüzlük iddiaları polise taşındı

Dargın: Şikayetçi oldum, işlem başlatıldı

Kıb-Tek’te Mali Şube Amirliği tarafından yapılan denetim sonucunda Mağusa Bölge Amirliği’nde görevli D.G isimli çalışanın 2016-2019 yılları arasında kuruma ait ‘pay point’ cihazlarına yapılan ödemeleri bankaya yatırmayıp, zimmetine geçirdiği tespit edildi, olay polise taşındı.

Dün polise giderek şikayetçi olan Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, geriye dönük araştırmaların devam ettiğini belirterek, şu an için miktarın net olarak belirlenmediğini ancak rakamın 600 bin TL’yi bulacağının tahmin edildiğini de ifade etti.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te ‘usulsüzlük’ iddiaları polise taşındı.

Mali Şube Amirliği tarafından yapılan denetim sonucunda Mağusa Bölge Amirliği’nde görevli D.G isimli çalışanın 2016-2019 yılları arasında kuruma ait ‘pay point’ cihazlarına yapılan ödemeleri bankaya yatırmayıp, zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, olayın ardından dün polise giderek şikayetçi oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Dargın, “Şikayetçi oldum, işlem başlatıldı” diyerek, şu an için miktarın net olarak belirlenmediğini ancak 600 bin TL’yi bulacağının tahmin edildiğini de ifade etti.

Mali Şube Amirliği ortaya çıkardı

Konuyu araştırdıklarında ciddi bulgular elde ettiklerini dile getiren Dargın, kurumun hukukçuları ile de temasta olduklarını kaydetti.

Dargın, şu anda geriye dönük araştırmaların devam ettiğini dile getirdi.

Cihazlar nasıl çalışıyor?

Pay point cihazlarının işleyişi ile ilgili bilgi veren Dargın, “Ödeme yapıldığında, kurumun otomatik hesabına düşüyor. Sorumlu kişiler, cihazlardaki kasaları alıyor. Sonra da kasalardaki miktar ile hesaptaki miktar uyuşturulur" dedi.