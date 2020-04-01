KIB-TEK veznelerinde ödeme yoğunluğu

“Evde kalın”, “mesafenizi koruyun” çağrılarına karşın sabahın ilk saatlerinde Güzelyurt’taki Elektrik kurumu önünde görülen ‘fatura ödeme kuyruğu’ kamuoyunun tepkisini topladı.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafa ödeme kuyruğunda adeta yığılmanın olduğu, kimsenin mesafe ve hijyen kuralına uymadığı yansıdı.

Hatırlanacağı üzere, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), önceki gün yaptığı açıklamada bölge amirlikleri ve şubelerde veznelerin Çarşamba günleri sabah 08:00 – 12:00 saatleri arası açık olacağını duyurmuştu.

Bunun yanında açıklamada, veznelere yapılacak ödemelerde çek kullanılması için de çağrıda bulunulmuştu.

Fotoğraf: Sosyal medya / Metin Ertop