Keten Tohumu Nedir? Faydaları ve Zararları

Keten tohumu en az 6.000 yıldır tüketiliyor ve bu da keteni dünyanın ilk ekili süper ürünlerinden biri haline getirdi. Ketenin sizin için “süper yiyeceklerden” biri olmasının sebebi nedir? Keten tohumu, anti-enflamatuar omega-3 yağ asitleri ile birlikte keten tohumu gibi diğer birçok faydaya ek olarak hormonal dengeyi geliştirmeye yardımcı olan antioksidan maddeler ile birlikte ligandlar(Bağlanma-bir biyomoleküle bağlanarak kompleks oluşturan bir bileşik) içerir.

Keten tohumu faydaları arasında, sindirimi geliştirme, temiz ve sağlıklı bir cilt, kolesterolü düşürme, şeker isteğini azaltma, hormonları dengeleme ve hatta kanserle savaşmaya yardımcı olma vardır - ve bu sadece başlangıç!

Keten tohumu nedir?

Keten tohumu, küçük, kahverengi, ten rengi veya altın renkli tohumlardır. Keten büyük bir lif kaynağıdır; manganez, tiamin ve magnezyum gibi mineraller ve bitki bazlı protein içerir. Keten, dünyada alfa-linolenik asit (veya ALA) olarak adlandırılan bitki bazlı omega-3 yağ asitlerinin en zengin kaynaklarından biridir.

Keten ile ilgili bir başka eşsiz gerçek ise, diyetler de 1 numaralı lignanın kaynağı olmasıdır; keten tohumu dışında, susam çekirdeği yaklaşık yedi kat fazla ligna içerir. Keten, bütün tohum olarak yenebilir ancak filizlendiğinde veya öğütüldüğünde daha da yararlıdır. Keteni öğüterek kullanmak içerisinde bulunan her iki liften de daha iyi yararlanmanızı sağlar.

Ayrıca keten tohumu yağı kullanımı sindirim açısından daha faydalı ve konsantre bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Aşağıda, kendi keten tohumunuzu nasıl filizlendireceğiniz ve öğütümü hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

Keten Tohumunun En İyi 10 Faydası

Fiber Açısından Yüksek, Karbon Açısından Düşük. Omega-3 Yağ Asitlerinden Yüksek. Cilt Bakımı ve Saç Dökülmelerine Karşı Etkilidir. Düşük Kolesterole Yardımcı Olur. Glütensizdir. Antioksidanlardan Yüksektir (Liganlar) Sindirim Sağlığını Destekler. Kanser Önlemede Yardımcı Olabilir. Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir. Menopoz ve Hormonal Dengesizlik Belirtilerini Azaltmaya Yardımcı Olur.

1.Fiber Açısından Yüksek, Karbon Açısından Düşük

Ketenin en olağanüstü yararlarından biri yüksek seviyelerde müsilaj (Suyla temas ettiklerinde suyu emerek şişen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adı) içermesidir, suda çözünür ve bu nedenle sindirilmemiş gastrointestinal yol boyunca ilerleyen bir jel oluşturan "fiber" içerir. Yendiğinde, keten tohumu musilaj mide içinde besinleri emip daha tok hissetmenize neden olur. Keten, içinde bulunan lif sindirim sisteminde parçalanamadığından, ketenin içerdiği kalorilerin bir kısmı bile absorbe edilemez.

Keten karbonhidratlardan düşüktür, ancak hem çözünebilir hem de çözülemez liflerden son derece yüksektir, bu da kolon detoksifikasyonunu desteklediği anlamına gelir, yağ kaybına yardımcı olabilir ve şeker isteğinizi azaltabilir. Çoğu yetişkin günlük yüksek lifli gıdalardan 25–40 gram lif tüketmeyi hedeflemelidir. Her gün sadece iki yemek kaşığı keten tohumu yemeniz, lif ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 25'ini karşılayacaktır.

2. Omega-3 Yağ Asitlerinde Yüksek

Son zamanlarda balık yağı ve omega-3 yağlarının sağlık yararları hakkında çok şey duyuyoruz. Bu da keten tohumu, ceviz ve chia tohumlarının anti-inflamatuar etkileri ile bilinmesinin bir nedenidir. Balık yağı, sadece optimal sağlık için kritik olan hayvansal gıdalardan elde edilen EPA ve DHA, iki omega-3 yağ asidi içerir.

Keten, EPA veya DHA içermese de, EPA / DHA ile karşılaştırıldığında vücutta biraz farklı hareket eden ALA adı verilen omega-3 türünü içerir. Alfa-linolenik asit (ALA), koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcıdır, trombosit fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcıdır, inflamasyonu azaltmaya yardımcıdır, sağlıklı endotel hücre fonksiyonunu desteklemeye yardımcıdır, arter fonksiyonunu korumak ve kalp sağlığı için yapılan çalışmalarda bulunan n-3 çoklu doymamış yağ asididir.

Beslenme İncelemelerinde yayınlanan bir çalışma, ALA'nın yaklaşık yüzde 20'sinin EPA'ya dönüştürülebileceğini, ancak ALA'nın sadece yüzde 0,5'inin DHA'ya dönüştürüldüğünü göstermiştir. Ayrıca, şaşırtıcı bir şekilde cinsiyet, ALA'nın nasıl dönüştürüldüğü konusunda büyük bir rol oynayabilir; Aynı çalışmada genç kadınların erkeklerden 2,5 kat daha fazla dönüşüm oranı vardı. Dönüşümden bağımsız olarak, ALA hala sağlıklı bir yağ olarak kabul edilir ve dengeli beslenmeye dahil edilmelidir.

3.Cilt Bakımı ve Saç Dökülmelerine Karşı Etkili

Saçlarınız için keten tohumu neden iyidir? Ketenin faydaları arasında saçları daha parlak, daha güçlü ve hasara daha dirençli yapar. Keten tohumu içindeki ALA yağları, kuru yağ ve asit oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilecek esansiyel yağ asitleri ve B vitaminleri sağlayarak cilde ve saça fayda sağlar. Akne, gül hastalığı ve egzama semptomlarını da iyileştirebilir.

Aynı faydalar göz sağlığı için de geçerlidir, çünkü keten yağ etkileri nedeniyle kuru göz sendromunu azaltmaya yardımcı olabilir. Keten tohumu yağı, cildiniz, tırnaklarınız, gözleriniz ve saçlarınız için başka bir mükemmel seçenektir çünkü daha fazla sağlıklı yağ konsantrasyonuna sahiptir. Daha sağlıklı bir cilt, saç ve tırnak istiyorsanız, günlük rutininize iki kaşık keten ekleyerek ya da bir yemek kaşığı keten tohumu yağı eklemeyi düşünün.

Cildinizi ve saçınızı nemlendirmek için günde bir ile iki yemek kaşığı keten tohumu yağı alınabilir Ayrıca esansiyel yağlarla karıştırılabilir ve cildin tarafından emildiği ve kuruluğu azalttığı için doğal bir cilt nemlendiricisi olarak topikal olarak kullanılabilir.

4.Düşük Kolesterole Yardımcı Olur

Journal of Nutrition and Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışmada, beslenmenize keten tohumu eklemeniz, bağırsak hareketlerinden atılan yağ miktarını arttırarak doğal olarak kolesterol seviyelerini azaltabildiğini buldu. Keten tohumu liflerinin çözünebilir lif içeriği, sindirim sistemindeki yağ ve kolesterolü emer.

Çözünür lif, safra kesesinde kolesterolden yapılan safrayı da emer. Safra daha sonra sindirim sistemi yoluyla vücuttan atılır, vücut daha fazla kolesterol üretmeye zorlanır, kandaki fazla kolesterolü kullanılır ve böylece kolesterol düşürülür.

5. Glütensizdir

Keten tohumu, reçetelerde gluten içeren tahılların yerini almak için harika bir yoldur. Tahıllar, özellikle yüksek miktar glüten içerenler, birçok insan için sindirme zorluğu yaratabilir, ancak keten genellikle kolayca metabolize olur ve ayrıca anti-enflamatuardır.

Keten çok miktarda sıvı emebiliyor ve pişirme tariflerinde kullandığınız malzemeleri bağlamanıza yardımcı oluyor ancak glüten içermiyor, keten tohumu çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığı olanlar için iyi bir seçimdir.

Aynı zamanda deniz ürünlerine alerjisi olan kişiler için, omega-3 yağlarını almak için iyi bir alternatiftir (balık / deniz ürünleri alerjiniz olmasa da bu şekilde DHA / EPA'yı almak en iyisi olabilir).

6. Antioksidanlardan Yüksek (Liganlar)

Ketenin en büyük yararlarından biri, antioksidanlardan zengin olmasıdır, özellikle lifle ilişkili polifenoller olan lignalar olarak adlandırılan tipte paketlenmiş olmasıdır. Liganslar bize serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar sağlar, bu nedenle keten anti-aging, hormonal dengeleyici ve hücresel rejeneratif etkilere sahiptir. Tohumlar, tam tahıllar, baklagiller, meyveler ve kuruyemişler gibi işlenmemiş bitki besinlerinde bulunurlar.

Zayıf bağırsak sağlığı, sigara, antibiyotikler ve obezite gibi sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları, vücut dolaşımda ki lignan seviyelerini etkiler, bu nedenle besleyici yoğun bir diyet, faydaların geri kazandırılmasında önemli rol oynar. Liganlar, "östrojenler" veya "östrojen hormonu" na benzer şekilde çalışan bitki besin maddeleri olarak kabul edilir. Keten tohumu içinde bulunan fitoöstrojenler östrojen metabolizmasını değiştirebilir, bu da birinin hormonal durumuna bağlı olarak östrojen aktivitesinde bir artışa veya azalmaya neden olur (başka bir deyişle, keten hem östrojenik hem de antiestrojenik özelliklere sahiptir).

Örneğin, postmenopozal kadınlarda lignalar, vücudun, tümör büyümesine karşı daha fazla korumaya bağlı olan daha az aktif estrojen formları üretmesine neden olurlar. Liganslar ayrıca antiviral ve antibakteriyel özellikleriyle de bilinir, bu nedenle keteni düzenli olarak tüketmek soğuk algınlığı ve grip miktarını veya şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Çalışmalar ayrıca, polifenollerin bağırsaktaki probiyotiklerin büyümesini desteklediğini ve ayrıca vücuttaki maya ve kandidaların yok edilmesine yardımcı olabileceğini de göstermiştir.

7. Sindirim Sağlığını Destekler

Keten tohumu en iyi araştırılmış faydalarından biri sindirim sağlığını geliştirme yeteneğidir. Ketende ki ALA, inflamasyonu azaltmaya ve gastrointestinal kanal (GI) astarını korumaya yardımcı olabilir. Keten tohumu, Crohn hastalığı ve diğer sindirim rahatsızlıklarından muzdarip insanlar için yararlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, “normal” sindirim sistemi olan insanlarda bile faydalı bağırsak florasına teşvik eder. Keten içinde bulunan lif, kolonunuzdaki atıkların sisteminizden temizlenmesine yardımcı olabilecek yiyecekler için gıda sağlar.

Ketende, çözünür ve çözünmez lif çok yüksektir, bu da normal bağırsak hareketlerini sürdürmek için çok yararlı olduğu anlamına gelir. Jel benzeri yapısından dolayı dışkıyı toparlayıp GI kanalından atığı temizleyebildiğinden, keten kabızlık için en iyi doğal ilaçlardan biri olarak kabul edilir. Bağışıklık sisteminizi düzenli tutmaya yardımcı olmak için düzenli olarak bütün / öğütülmüş keten tohumu yiyebilir ya da 1 bardak havuç suyu ile bir yemek kaşığı keten tohumu yağı tüketebilirsiniz.

Ayrıca, dışkıyı nemlendirerek ve GI yolundaki kasları gevşeterek sindirim sağlığını destekleyen bir başka besin olan ketende çok miktarda magnezyum bulunur.

8. Kanser Önlemede Yardımcı Olabilir

Sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak keten; meme, prostat, yumurtalık ve kolon kanseri gibi belirli kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, keten, kanseri önleme ve tedavi etmeye yardımcı olan doğal bir yaklaşım olan Budwig diyet protokolüne dahil edilir. Budwig diyet protokolü, süzme peynir veya yoğurt, keten tohumu ve keten tohumu yağı ile yapılan bir reçete de günde en az bir porsiyon yemek gerektirir. Bu nedenle, Budwig diyetine bazen keten yağı ve süzme peynir diyet veya sadece keten tohumu yağı diyet de denir.

Klinik Kanser Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, keten tohumu tüketmenin, tümör büyümesini azaltarak meme kanseri riskini azaltabileceğini keşfetti. Bazı çalışmalar, kadınların daha fazla miktarda diyet lifi, lignanlar, karotenoid antioksidanlar, stigmasterol, sebze ve kümes hayvanları tüketirken meme kanseri gelişme riskini azalttığını göstermektedir. Bu, bazı uzmanların hormonla ilişkili kanser risklerini azaltmak için çoğunlukla bitki bazlı diyetleri önermesinin sebebidir.

Keten tohumu içinde bulunan lignalar, bağırsak bakterileri tarafından enterolakton ve enterodiol (estrojen türleri) haline dönüştürülebilir bu nedenle; ketenlerin hormonları doğal olarak dengede kalmasına yardımcı olduğuna inanılır. Dengeli hormonlar (çok az veya çok fazla östrojen ve progesteron anlamına gelmez), kadınlarda meme kanseri ve diğer sorunların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Benzer nedenlerle, Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada, keten tohumu içindeki liganların da endometriyal ve yumurtalık kanseri riskini azaltabileceği bulunmuştur.

9. Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir

Çalışmalara göre keten tohumu ve kilo kaybı arasındaki bağlantı nedir? Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, keten tohumu ve kuruyemişlerin obeziteye yardımcı olup ve kilo kaybını destekleyebileceği bulunmuştur. Keten, sağlıklı yağlar ve liflerle dolu olduğundan, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Bu, kilo kaybına yol açabilecek genel olarak daha az kalori tüketmek anlamına da gelebilir. ALA yağları aynı zamanda iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve kilo kaybetmede etkili olan hormonal dengenin kurulmasına yardımcı olabilir. İltihaplı bir vücut aşırı kiloya tutunma eğilimindedir, ayrıca sağlıksız besleniyorsanız kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunları ile mücadele etmeniz kaçınılmazdır.

Kilo kaybı planınızın bir parçası olarak her gün çorba, salata veya smoothie'ye birkaç çay kaşığı keten veya keten tohumu yağı ekleyin.

10.Menopoz ve Hormonal Dengesizlik Belirtilerini Azaltmaya Yardımcı Olur

Keten içinde bulunan ligandların menopozdaki kadınlar için birçok faydası olduğu gösterilmiştir. Aslında, keten tohumu bazı durumlarda hormon replasman tedavisine alternatif olarak veya liganların sahip olduğu östrojenik özellikler nedeniyle hormonları dengelemek için tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanılabilir.

Keten östrojen dengeleme yeteneği nedeniyle, osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Normal uzunluktaki luteal fazı (yumurtlama ve adet kanaması arasındaki süre) döngü düzenliliğini korumaya yardımcı olarak kadınları menstruasyona yardımcı olabilir. Keten tohumunun bu hormonal faydalarından yararlanmak için, günlük beslenmenize keten tohumu veya yağını eklemelisiniz.

Keten Tohumu Yararları: Keten Tohumu Besin Değerleri

Keten tohumu besinsel yararlarına baktığınızda, dikkatinizi çekecek birçok şey var. Aslında, keten tohumu beslenme profili onu gezegendeki en besleyici gıdalardan biri yapar. USDA’nın Ulusal Besin Veri Tabanı’na göre;

İki çorba kaşığı (1 porsiyon) keten tohumu aşağıdakileri içerir:

110 kalori

6 gram karbonhidrat

4 gram protein

8.5 gram yağ

6 gram fiber

0.6 miligram manganez (yüzde 26 günlük değer)

0.4 miligram tiamin / vitamin B1 (yüzde 22)

80 miligram magnezyum (yüzde 20 günlük değer)

132 miligram fosfor (yüzde 14 günlük değer)

0.2 miligram bakır (yüzde 12 günlük değer)

5 miligram selenyum (yüzde 8 günlük değer)

Keten de ayrıca iyi miktarda B6, folat, demir, potasyum ve çinko bulunur. Gördüğünüz gibi, keten tohumunun bu beslenme profilinin nereden geldiği konusun bir sır değildir.

Keten Tohumu ve Chia Tohumunun Faydaları

Hem keten tohumu hem de chia tohumlarında çok miktarda lif ve alfa-linolenik asit veya ALA olarak adlandırılan omega-3 yağ asitleri bulunur. Chia tohumu da birçok sağlığı teşvik edici etkiye sahip olmasına rağmen, keten chia tohumlarından daha iyi bir ALA kaynağıdır. Bir ons keten tohumu, aynı miktarda chia tohumu ile yaklaşık 4.900'e kıyasla yaklaşık 6.000 mili ALA içerir.

Chia tohumları, Meksika ve Güney Amerika'da binlerce yıl önce ortaya çıkan küçük, yuvarlak, beyaz veya siyah tohumlardır. Keten gibi, chia da bol su emebilir, tokluk hissine katkıda bulunur, kabızlığı önler ve sindirim sağlığına yardımcı olur.

Keten tohumu, chia tohumlarından daha az lif içerir. Keten, bir gramda yaklaşık sekiz gram fiber bulunurken chia tohumlarının bir gramında bu miktar yaklaşık olarak 11 gramdır. Her ikisi de sıvıyla birleştirildiğinde sindirim sırasında bir jel oluşturur, bu da lifin şekerleri serbest bırakmasını ve tamamen parçalanmasını engeller. Bu kan şekeri kontrolü, bağırsak hareketleri ve kolesterol düşürmeye yardımcı olur.

Chia tohumu yokken sadece keten yüksek düzeyde lignanlar içeridi. Bununla birlikte, chia tohumlan, özellikle çok besinli olan diğer siyah antioksidanları da içerir.

Chia tohumları keten tohumlarından daha fazla kalsiyum içerir ve bu da onlara vegan / bitki bazlı bir diyete iyi bir katkı sağlar. Ayrıca çinko, bakır, fosfor, manganez, magnezyum ve potasyum (keten benzeri) gibi başka vitamin ve mineraller de içerir.

ve (keten benzeri) gibi başka de içerir. Her ikisi de iyi kaynaklar olmasına rağmen keten tohumu, chia tohumlarından biraz daha fazla proteine ​​sahiptir.

Chia tohumu herhangi bir biçimde tüketilebilirken, keten ideal olarak filizlenmeli ve öğütülmelidir. Keten zamanla sertleşmeye daha yatkındır, böylece tazeliğini uzatmak için buzdolabında tutulmalıdır. Her ikisi de glutensiz veya vegan beslenmeye çok uygun ve çok faydalıdır.

Keten Tohumu Nereden Bulunabilir ve Keten Tohumu Nasıl Kullanılır

Büyük marketlerde, sağlıklı gıda mağazalarında ve internetten keten tohumlarını bulabilirsiniz. Bu günlerde süpermarketler de yaygın olarak bulunurlar.

Keten Tohumu ve Keten Tohumu Filizlendirme

Ketenin yararlarını deneyimlemenin en iyi yolu, filizlenmiş formunda keten tohumu tüketmektir. Onları ıslatıp sonra filizlendirmek fitik asidi ortadan kaldırır ve mineral emilimini büyük ölçüde artırabilir. Kanada Keten Konseyi, ılık suda en az 10 dakika ya da soğuk suda en az 2 saat ıslatmanızı önerir. Bazıları ayrıca tohumları gece boyunca bekletir ve daha sonra jel-benzeri karışımı (tohumlar ve suyu) yemeklere ekler.

Keten tohumlarını öğüterek tüketmek en iyi yoldur, çünkü direkt olarak yediğimizde tohumların içinde bulunan besin maddelerine vücudumuz erişemez. Bütün tohumlar çoğunlukla GI sistemimizi sindirilmemiş halde geçer, bu nedenle keten tohumundan en çok yararı elde etmek için öğütülmüş keten tohumu kullanmak en iyisidir.

Tohumlarınızı kahve öğütücüyle öğütebilirsiniz, bu sayede havayla çok fazla temas etmemiş olurlar.

Chia tohumu ve kenevir tohumu da dahil olmak üzere diğer lif kaynakları gibi, bunları bol su veya başka sıvılarla aldığınızdan emin olun.

Bu süper tohumları, ev yapımı keklere, ekmeklere ve kurabiyelere koymak gibi beslenmenize eklemek için birçok harika yol vardır. Bir gün de ne kadar keten tohumu yemelisin? Günlük yaklaşık iki üç çorba kaşığı hedef alınmalıdır. Fakat vücut tepkilerinizi kontrol ederek daha az miktarlarda da alabilirsiniz.

Keten Tohumu ile Yapılabilecek Tarifler

Tariflerde keten tohumu kullanımı ile ilgili en yaygın sorulardan biri, pişirmenin keten omega-3 yağ asitleri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığıdır. Birçok araştırmaya göre, keten tohumlarını yaklaşık üç saat 140 derece de pişirebilirsiniz ve keten tohumu içindeki omega-3'ler (ALA) stabil kalacaktır.

İşte yemek tariflerinde keten tohumunu kullanmak için ipuçları:

Sabahları 1 - 3 yemek kaşığı keten tohumu tüketin. Su veya süt ile. Keten tohumu sıvıyı emdiğinden dolayı bol miktarda su, badem veya hindistan cevizi sütü ekleyin.

Çiğ ballı yoğurda, bir çorba kaşığı ekleyebilirsiniz.

Keten tohumunu keklerde, kurabiyelerde ve ekmeklerde kullanabilirsiniz.

Ev yapımı granolaya filizlendirilmiş keten ekleyebilirsiniz.

Su ile karıştırıp vejetaryen / vegan tarifler inde bir yumurta ikamesi olarak kullanabilirsiniz

Tarihçe

Keten tohumu, binlerce yıldır yetişen ve tüketilen, insanlar tarafından bilinen en eski ekinlerden biridir. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi'nde yer alan bilgilere göre ketenin Latince adı “çok yararlı” anlamına gelen Linum usitatissimum'dır. Keten tohumu Aztek savaşçıları tarafından tüketilen antik Babil'de ve aynı zamanda Kral'ın en sevdiği yemeklerden biriydi.

ABD'de keten tohumu ilk kez ilk kolonistler tarafından tanıtılmış ve öncelikle yüksek lif içeriğinden dolayı mukavemet ve dayanıklılık kazandıran kumaş, kağıt ve giysi yapımında kullanılmıştır. 1990'lı yıllarda, keten, kalp hastalıkları ve diğer hastalıklarla mücadele için kullanılan diyetlerin odağı haline geldikçe, sağlık endüstrisinde popülerlik kazanmaya başladı.

Bugün, biri vejetaryen, vegan, Paleo diyetini takiben veya düşük karbonhidratlı veya hatta ketojenik bir diyet olsun, enflamasyonu azaltmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek için en iyi gıdalardan biri olarak kabul edilir.

Keten Tohumu Önlemleri ve Potansiyel Yan Etkileri

Keten tohumu yemenin potansiyel yan etkileri nelerdir? Keten tüketimine yeni başladığınızda, çok fazla lif içerdiği için, bu yan etkilerin bazılarını geçici olarak deneyimleyebilirsiniz:

Şişkinlik ve gaz

Karın rahatsızlığı

İshal

İştah azalması

Büyük miktarlarda tüketirseniz potansiyel olarak hormonal değişiklikler.

Keten Tohumu Yararları Hakkında Son Düşünceler