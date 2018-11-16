“Kesinti zorunlu, bütçenin %79.9’u maaşlara gidiyor”

“Yüksek Yönetim Denetçisi hayat pahalılığı ödeneğine yönelin kararın ekonomik ya da finansal olmadığını söyledi. Peki bir hukukçu buna nasıl karar verebilir? Ne bir ekonomist ya da finans uzmanına ne de bu kararı alan biz siyasetçilerden görüş istememiştir.”

Denktaş, bütçenin yüzde 79.79’unun maaş ve maaş nitelikli harcamalara gittiğini söyledi, “Bu kararı değiştirme şansımız yok çünkü mesele bütçeyle ilgilidir, kesinti zorunludur” dedi.

“Son 3 aylık hayat pahalılığı oranını Ocak maaşlarına yansıtmamız halinde, belediyeler ne olacak? 28 belediyeden 26’sı kapısına kilit vurabilir. Bu durum belediyelerde çalışan 3 bin 500 kişinin maaşsız kalması demektir.”





Ayşe GÜLER

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın ‘Hayat Pahalılığı kararnamesi kaldırılmalı’ değerlendirmesini eleştirdi, bu konuda geri adım atma şansları olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Denktaş, “Bu karar, değişecek bir karar değildir” diyerek, kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığı oranından yapılacak kesintinin “zaruri” yani “zorunlu” olduğunu da dile getirdi.

Denktaş, bütçenin yüzde 79.79’unun maaş ve maaş nitelikli harcamalara gittiğini de söyleyerek, “Bu kararları bizler siyasi olarak verebiliyorsak, kendisinin de verilen kararının nedenini siyasiye sorması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş şunları söyledi:

“Yüksek Yönetim Denetçisi doğrudan bir açıklama yaptı. Oysa, ne zaman bizlerden görüş istemişse, gerekli raporları kendisine verdik. Son açıklamasında hayat pahalılığı ödeneğine yönelin kararın ekonomik ya da finansal olmadığını söyledi. Peki bir hukukçu buna nasıl karar verebilir? Ne bir ekonomist ya da finans uzmanına ne de bu kararı alan biz siyasetçilerden görüş istememiştir.”



“Belediyeler ne olacak”

Denktaş, son 3 aylık hayat pahalılığı oranının Ocak maaşlarına yansıtılması halinde 28 belediyeden 26’sının hemen, 2’sinin de birkaç ay içerisinde kapısına kilit vurmak tehlikesi yaşayacağını söyledi.

Böyle bir durumda belediyelerde çalışan 3 bin 500 kişinin de maaşsız kalacağını dile getiren Denktaş, “Bunu göz önünde bulundurmuyorlar. Gelecek yıl zaten açık bir bütçe… Bu açık çok daha büyük bir açık olarak ortaya çıkacaktı” şeklinde konuştu.

Denktaş, böyle bir durumun altından kalkınmasının imkansız olacağını, maaşların ödenmesinin sıkıntıya gireceğini kaydetti.

Neden ‘ivedi’?

Hayat Pahalılığı kararnamesinin ivediliğinin nedenine de değinen Denktaş, şöyle konuştu: “Anayasa’ya göre bütçenin 31 Ekim’de hazırlanıp Meclis’e sunulması gerekiyor. Bütçeyi hazırlamaya başladığımız dönemde de Ocak sonu itibariyle maaşlara neyi yansıtacağımızı bilmemiz gerekirdi. Aynı şeye bağlantılı olarak daha bir sürü cari harcama var. İkinci hayat pahalılığının yük olarak bize getireceği oran neydi, onun hesaplaması yapılmalıydı. Bunlar da 31 Ekim’den önce yapılmalıydı. Bu nedenle ivediydi, bu kararı aldık. Bu karar değişecek durumda değil, geri adım atma olmayacak.”

“Gelecekten bugüne çekmek suretiyle ödemeleri yapıyoruz”

Denktaş, Dizdarlı’nın “Alınan karar ile bir taraftan bir grup çalışan ve emekli mağdur oluyor. Diğer taraftan da Bakanlar Kurulu muhtelif kararlar alarak, bütçeden yüklü miktarda ödeme yapıyor. Bu husus eşitlik ilkesine aykırı” açıklamasını da değerlendirdi.

Denktaş, bu yılki gelirler içerisinden Türkiye’nin ödemekle yükümlü olduğu, bütçede var olan rakamların da kendi kaynaklarımızla karşılandığını aktardı.

“Gelecekten bu güne çekmek suretiyle ödemeleri yapıyoruz” diyen Denktaş, şöyle devam etti: Hak edişini alamayan müteahhit var. Bankalarla zora girmiş durumda… Reel sektörde 29 milyarlık alacak borcu duruyor. Çiftçi ekime başlayacak, kuraklık parasını bekliyor… Bunları ödemiş olmak, gelecek yıl da tıkır tıkır ödeyebileceğimiz anlamına gelmiyor.”

“Bu açıklamayı siyasetçi yapsa anlarım, oy devşirsin diye yapar…”

Dizdarlı’nın bakanlıktan herhangi bir bilgi almadan açıklama yapmasını da eleştiren Denktaş, “Bu açıklamayı siyasetçi yapsa anlarım, oy devşirsin diye yapar… Ama Ombudsman gibi bir makamda oturan bir kişi, bu açıklamayı yaparsa bunun nedenini anlamam güç” şeklinde konuştu.

Denktaş, Dizdarlı’nın hiçbir bilgi almadan ‘resen’ açıklama yaptığını yineleyerek, “Bu konuda açıklama yapmadan önce, bugüne kadar yaptığı gibi bizimde görüşümüzü talep etmesini beklerdim. Niye ivedi olduğunu, ivedi olup olmadığını sormasını beklerdim. Bunu yapmadı. Kendisi, kendi açısından değerlendirerek bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama da yanlıştır” dedi.

“Yapılan açıklama, muhalefetteki siyasetçiye yakışır bir açıklama olabilir. Ama Ombudsman’a yakışan bir açıklama olmamıştır.” diyen Denktaş, Dizdarlı’ya yazılı olarak cevap vereceğini, bunu da basınla paylaşacağını sözlerine ekledi.

Dizdarlı, “Hayat Pahalılığı kararnamesi kaldırılmalı” demişti







Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, ‘yasa gücünde kararname’ koşullarını değerlendirmiş, Bakanlar Kurulu’nun ‘Hayat Pahalılığın ödenmemesi veya 3 ay ertelenmesi’ kararının kamu yararı, eşitlik ve ayrımcılık ilkesi gereği yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve kaldırılması gerektiği görüşünü açıklamıştı. Dizdarlı ayrıca, söz konusu kararın “ekonomik veya iktisadi olmadığını” iddia etmişti.

