Kaza ucuz atlatıldı
Lefkoşa'da, bugün saat 11.00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki eski KTHY Binası önündeki trafik ışıklarında meydana gelen kaza trafiğin uzun süre sıkışmasına neden oldu.
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Lefkoşa'da, bugün saat 11.00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki eski KTHY Binası önündeki trafik ışıklarında meydana gelen kaza trafiğin uzun süre sıkışmasına neden oldu.
KA 131 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce dönüşe geçmesi sırasında karşıdan gelen NF 646 plakalı araç sürücüsünün de dikkatsizliği soncunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Kazada KA 131 plakalı aracın ön tamponu dağılırken, NF 646 plakalı araçta ise ön far zarar gördü.
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