‘KAYITSIZ’ ÖLÜM!

Yasalara aykırı inşaatı, yargıya taşınan kaçak katları ile kamuoyu gündeminden düşmeyen Karaoğlanoğlu’ndaki Kaya Gruba ait otel, şimdi de ‘kaçak işçi’ ile dikkatleri yeniden üzerine çekti… İnşaattaki çalışmalar sırasında 4 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Musa Düşkün’ün ‘hiçbir kaydı olmadığı’ belirlendi…

BİR ÖLÜM, BİR ASGARİ ÜCRET PARA CEZA… YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden Musa Düşkün’ün çalışma izni olmadığını doğruladı, iş kazasının ardından inşaattaki faaliyetlerin durdurulduğunu, kaçak işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle şirkete bir asgari ücret para cezası kesildiğini kaydetti.

Ayşe GÜLER

Yasalara aykırı inşaatı, yargıya taşınan kaçak katları ile kamuoyu gündeminden düşmeyen Karaoğlanoğlu’ndaki Kaya Gruba ait otel, şimdi de ‘kaçak işçi’ ile dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Önceki gün otel inşaatında devam eden çalışmalar sırasında 4 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybeden 40 yaşındaki Musa Düşkün’ün ‘kaçak’ olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle inşaattaki faaliyetler durduruldu, Kaya Gruba bir asgari ücret para cezası kesildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden Musa Düşkün’ün çalışma izni olmadığını doğruladı, iş kazasının ardından inşaattaki faaliyetlerin durdurulduğunu, kaçak işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle şirkete bir asgari ücret para cezası kesildiğini kaydetti.

Önderol, ayrıca ölümlü iş kazası yaşanması nedeniyle konunun yargıya havale edildiğini de aktardı.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol:

1 asgari ücret ceza, inşaat faaliyetlerini durdurma

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden Musa Düşkün’ün çalışma izni olmadığını açıkladı.

İş kazasının ardından inşaattaki faaliyetlerin durdurulduğunu, iş kazasının yaşanması nedeniyle konunun yargıya havale edildiğini belirten Önderol, kaçak işçi çalıştırdıkları gerekçesiyle şirkete de bir asgari ücret para cezası kesildiğini kaydetti.

Önderol, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerekli tedbirler alınana kadar inşaattaki faaliyetlerin başlamayacağını dile getirerek, “İnşaatın İSG raporu vardı. Bu konudaki eksikler ortadan kaldırılana kadar, inşaat faaliyetleri başlamayacak” dedi.

Hayatını kaybeden Musa Düşkün’ün ‘düşüş şekli’ ile ilgili çeşitli iddiaların olduğunu belirten Önderol, ancak nihai raporun hala sonuçlanmadığını kaydetti.

Neler yaşanmıştı?

Karaoğlanoğlu’nda eski Zeyko Yağ Fabrikası’nın olduğu yerde Kaya Gruba ait otel inşaatı başlamıştı.

Otel 4. kata kadar izinlendirilmesine karşın 7. kata çıkmış, YENİDÜZEN’in ısrarlı yayınları sonrasında otel inşaatı mühürlenmişti.

Girne Belediyesi konuyu mahkemeye taşımış, ara emri almıştı.

Kaya Oteller Grubu Direktörü Burhanettin Kaya, ilk kez YENİDÜZEN’e konuşmuş, dönemin hükümetinin kendilerine ‘bölgeyi kahverengi bölgeden mavi bölgeye geçirilmesi’ için söz verdiğini açıklamış, böylelikle projenin yasallaşacağını ifade etmişti.

Şehir Planlama Dairesi süreç içerisinde otel inşaatına tadil edilmiş yeni planlama onayı vermişti.

Girne İmar Planı’nda otelin olduğu bölgede ‘kat artırımının’ öngörüldüğü gerekçesiyle Kaya Turistik Tesisleri Anonim Şirketi ve Banayan Beach Limited ile Girne Belediyesi arasında protokol imzalanmıştı.

Protokole göre imar planı çalışması içerisinde ‘kat artırımı ihtiyacının’ doğmaması halinde en geç Temmuz 2017’de izinsiz 1 katı yıkmayı taahhüt etmişti.

Girne Çatalköy İmar Planı Tasarısı çalışmalarında otelin olduğu bölgede kat artırımı öngörüsü olmadığı açıklanmış, izinsiz yapıya yıkım yolu açılmıştı.

İzinsiz yapıda hareketlilik yaşanmış, tam anlamıyla yıkım gerçekleşmemişti.