Kayıpsız tek takım kaldı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre oynanan 5’inci hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. İlk devreyi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak kayıpsız lider tamamladı.

DAÜ’den beşte beş

Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında yenilgi yaşamayan iki takım Yükseliş ile DAÜ karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi 48-25’lik skorla kazanan DAÜ beşte beş yaparak ilk yarıyı lider olarak tamamladı. Yükseliş ise ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşmada 12 gol atan DAÜ sporcusu Özden Demiralp en skorer isim oldu.

UKÜ farklı kazandı

Ligde bu hafta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Son sırada haftaya giren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) karşısında zorlanmayan UKÜ, Kağan Erdim’in 10 golle ön plana çıktığı karşılaşmayı 43-22 kazanmasını bildi.

YDÜ ikinci galibiyetini aldı

Ligde hafta Gençlik Gücü ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Karşılaşma 26-24 YDÜ üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyetle YDÜ ligdeki ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı. Bu sezon hayata geçirilen Gençlik Gücü ise ilk yarıyı tek galibiyetle noktaladı. Karşılaşmanın en skorer ismi G.Gücü’nden 10 gol atan Zeeb Choudhry oldu. Ligde önümüzdeki hafta oynanacak Federasyon Kupası karşılaşmalarının ardından devam edilecek.

Yükseliş – DAÜ: 25-48

MGA – UKÜ: 22-43

GG – YDÜ: 24-26