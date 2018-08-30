'Kayıp'lar için işbirliği çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Uluslararası Kayıp Kişiler Günü dolayısıyla Türkiye’ye bir kez daha çağrıda bulundu ve artık bu konuda işbirliği yapması, kayıp ailelerinin lehine ondan beklenen gerekli insani ve siyasi kararları almasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişilerin yetkililere bildirmesi çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasında, “Birleşmiş Milletler’in 30 Ağustos’u Uluslararası Kayıp Kişiler Günü olarak belirlemesinin, kayıp kişiler trajedisinin çözülmesi için Türkiye üzerinde, gerekli baskıyı yapacak herkesin hemen girişimde bulunmasının bir başlangıç noktası olmasına hizmet etmesi gerektiği” vurgulandı.

Ofis, her kayıp kişinin akıbetini belirlemek için çabaların yoğunlaştırılacağı konusunda da güvence verdi.

Mutabık kalınan kayıp kişiler listesine göre, 492’si Kıbrıslı Türk, 1508’i Kıbrıslı Rum olmak üzere 2000 kayıp kişi bulunuyor. Birçok kayıp kişinin kalıntısına ulaşıldı, kimlik tespiti yapıldı ve ailelerine teslim edildi.