Kavgadan kaçarken araba çarptı!

Girne’de bir işyerinde çıkan kavgada 26 yaşındaki C.Ş.’ye araba çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 13.30 sıralarında, Girne’de bir işyerinde O.N.(E-29), B.N. (E-28) ve K.K.(E-29) aralarında sorun olduğu öğrenilen C.Ş. (E-26) ve O.S. (E-21) ile kavga etti. Birbirilerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, kavgadan kaçmak için koşarak yola çıkan C.Ş.’ye o sırada cadde üzerinde seyreden bir araç çarptı.

Çarpma sonucu sağ ayak kaval kemiği kırılan C.Ş. Yakın Doğu Hastanesi ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.