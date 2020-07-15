Kavga zanlılarına 2’er gün daha: Silah aranıyor

Lefkoşa’da Abdi Çavuş mahallesinde meydana gelen kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.C.Ş, Y.C.G, C.Ö, S.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 8.7.2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Abdi Çavuş mahallesi üzerinde zanlıların 2 taraf olarak henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, yine bu kavga esnasında bıçakla yaralamanın da meydana geldiğini ve zanlıların olay yerinde kaçtığını hatırlattı.

9 Temmuz tarihinde, saat 01.00 raddelerinde zanlıların olay yerine geri dönerek havaya 1 el ateş açtıklarını da belirten polis, ayni gün saat 02.10 raddelerinde Hamitköy - Haspolat anayolunda ZRH 557 plakalı araç bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve araç içerisinde zanlıların tespit edildiğini belirtti. Araçta yapılan aramada metal boru, çeşitli bıçaklar, boş kovan ve 8 adet siyah renk poşet içerisine sarılı vaziyette uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu da mahkemeye aktaran polis, zanlı Y.C.G’nin evinde yapılan aramada da uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıların kullanımındaki kiralık araçta cps cihazı olduğunu, zanlıların güzergahlarının belirlendiğini ve Taşkent’te park ettikleri noktada 4 kez köpek ve detektörlerle tabancanın arandığını ancak sonuç alınamadığını anlattı.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, bu aşamada 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.