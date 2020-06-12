Kavga mahkemede bitti

Gönyeli’de iki grup arasında çıkan kavgada tutuklanan zanlılar bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 11.06.2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de zanlılardan 3’ünün yanlarında henüz tespit edilemeyen birçok kişi ile bir taraf olup; aralarındaki bir mesele yüzünden çıkan tartışma neticesinde diğer taraf olan 4 zanlı ve yanlarında henüz tespit edilemeyen birçok kişi ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurarak bir kavgada yer alıp makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, kavga anında zanlılardan birinin yüzünde kesici aletle 8 santim yara oluştuğunu söyledi.

Polis, 12.06.2020 tarihinde zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen Derdest Emri ışığında tutuklandıklarını belirtti. Polis, meselede tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan birçok kişi olduğunu, alınması gereken birçok görgü tanığı ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için tüm zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.