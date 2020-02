Ülkedeki et ihtiyacını yüzde %60’ının güneyden karşılandığını ileri süren kasaplar ‘ithale sıcak bakarken, Canlı hayvan sayısında azalma olmadığına dikkati çeken Hayvancılar, fiyatlar açısından ‘kasapların denetlemesi’ gerektiğini söylüyor

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak: “Vatandaş et ihtiyacını Kıbrıs’ın güneyinden karşılıyor. Kasapların dayanacak günü kalmadı”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: “Hayvancı ekonomik olarak dibe vurduruluyor. Kasaplar denetlenerek fiyatlar dengede tutulmalı”

Devrim DEMİR

Tarım Bakanlığı’nın ‘et fiyatlarındaki artışa ve ülke hayvan varlığının dengelenmesi’ için, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından karkas et ithalatı yapılması kararı ‘et piyasasını’ karıştırdı…

Ülkedeki et ihtiyacını yüzde %60’ının güneyden karşılandığını ileri süren kasaplar ‘ithale sıcak bakarken, canlı hayvan sayısında azalma olmadığına dikkati çeken Hayvancılar, fiyatlar açısından ‘kasapların denetlemesi’ gerektiğini söylüyor.

Hayvancılar Birliği’nin olumsuz yaklaştığı et ithaline ilişkin karara

Kasaplar Birliği ise sıcak bakıyor, haksız rekabetin ortadan kalkmasını sağlayacağını öne sürüyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada canlı hayvan sayısında azalma olmadığını, artan et fiyatlarının komite kurularak kasapları denetleyerek fiyat kontrolünü yapabileceklerini kaydetti.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ise, et satışında ciddi bir düşüş olduğunu vatandaşın et ihtiyacını Kıbrıs’ın güneyinden karşıladığına dikkati çekti.

Akbıçak, küçükbaş hayvan sayısının 2015 yılından 2019 yılına kadar 350 binlerden 220 binlere düştüğünü ifade ederek, “Kasabın direnecek gücü kalmadı” dedi.

Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak:

“Kaçakçılık ve güneydeki fiyatlar rekabet şansımızı düşürüyor”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, et ithaline sıcak baktıklarını ve bu düşüncelerini daha önce birçok kez basınla paylaştıklarını kaydetti.

En büyük sıkıntının haksız rekabet olduğunu kaydeden Akbıçak, “Et kaçakçılığı, Kıbrıs’ın güneyinde et fiyatlarının ucuz olması vatandaşın bireysel olarak güneyi tercih etmesi alışveriş yapması rekabet şansımızı düşürüyor. Buna rağmen vatandaş et ihtiyacını Kıbrıs’ın güneyinden karşılıyor. Bazı firmaların kaçak olarak toptan ülkeye soktuğu kaçak et, ciddi şekilde haksız kazanç ve rekabete neden olmakta. Ciddi müşteri kaybına uğradık. Bunun sebebi ülkedeki hayvan varlığının ciddi şekilde düşmüş olması. Üreticinin girdi maliyetlerinin yüksek olması, hayvan azlığının fırsat bilinerek canlı hayvan satışında artışlar ve müşteri kaybetmemek adına fiyatları aşağılarda tutmamız bizi çok etkiliyor” dedi.

“Hayvan sayısı giderek azalıyor”

Halil Akbıçak, giderlerinin çok fazla olduğuna değinerek su, kira, mazot paraları, adamların parası ve vergiler ile mecburen ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

Düşük karda et satmak adına işlerinin çok aşağılara düşmesine neden olduğunu kaydeden Akbıçak, “Ülkedeki hayvan sayısının çoğaltılması için girişim başlatıldığı söylendi. Biz böyle bir girişim görmedik, 2015 yılında küçükbaş hayvan sayısı 350 binlerde seyrederken, 2019 yılında hem küçük hem de büyük baş hayvanların 220 binlere düştü. Ülkemizde nüfus artılında çok ciddi oynamalar var, turizm sektörü genişliyor, 120 bin üzeri üniversite öğrencisi, asker ihtiyaçlarını karşılıyor. Buna rağmen et satışında gözle görülür ciddi bir düşüş var. Vatandaş Kıbrıs’ın güneyine ve tavuğa yöneldi. Vatandaşın sağlığını da düşünmek zorunda olan devlet ivedilikle ülkedeki hayvan varlığı çoğaltılana kadar ithal et uygulamasını yapmalı. Geçen kaçak etler ne kadar sağlıklı ve hangi ortamlarda geldiği mutlaka düşünülmeli. Kaçak et bir şekilde ülkeye girmekte.”

250 Milyon liralık kaçak et söz konusu”

Vatandaşın haklı olarak ihtiyaçlarını Kıbrıs’ın güneyinden karşıladığını kaydeden Akbıçak, KKTC halkının et ihtiyacını yüzde altmış Kıbrıs’ın güneyinden karşıladığına değindi.

Akbıçak, “Rakamsal olarak çok ciddi bir rakam bireysel değil ama yılda 250 Milyon liralık bir kaçak et söz konusu. Bu rakam iyimser bireyselleri koymadık. Kasabın direnecek gücü kalmadı. İthal etin zorunluluğu var hem sağlık, hem hükümet ekonomik olarak kazanacak. Esnafta bu şekilde kalkınacak” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“İthal et kararı hayvancılarda kaosa neden oldu”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, alınan ithal kararı sonrası bakanlıkta toplantı yaptıklarını ve neden ithal ete ihtiyaç olduğunu sorguladıklarını kaydetti.

Naimoğulları, Tarım Bakanı’nın, et fiyatlarının yüksek olmasından ötürü baskı kurulduğunu ve bu kararı aldıkları yönünde açıklama yapıldığını söyledi.

Canlı hayvan sayısında azalma olmadığına dikkati çeken Naimoğulları, bir komite kurularak kasapların denetlenebileceğini ve fiyatların dengede tutulabileceğine inandıklarını öne sürdü. İthal ete karşı olduklarını ifade eden Naimoğulları, “gereken neyse onu ortaya koyacağız” dedi.

“Hayvan verip destek olmaya hazırız”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kaçak etin önlenmesi adına Toprak Üreticileri Kurumu’nun (TÜK) Et Tanzim Satış Noktaları’nın açılması gerektiğine değinerek, “Biz hayvan vermeye destek vermeye hazırız. İthal etin açıklanması sonrası hayvancılar arasında kaosa neden oldu. Biz et ithaline hayvancılar olarak karşıyız. İthal et psikolojisi ile hayvancılar hayvanlarını küçük küçük satmaya başladı. Bu ithal etin sonrasında hayvancı ciddi mağduriyet yaşayacak.”

“Hayvancı terbiye eder”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancının ekonomik olarak dibe vurmaya devam ettiğini, giderek hayvancılığın kalmadığını kaydetti. Maliyetlerin düşürülerek, üretimin arttırılabileceğine değinen Naimoğulları, “Bu tutum ile hayvancıyı terbiye etmeyi düşünenler unutmasın hayvancı terbiye eder” dedi.

Kasaplar et ithaline olumlu bakıyor

Durdu Özdeğirmenci (Işıklar Kasap): “Et ithali olması gerekir. Hem fiyatların dengede olması, hem de kaçak etin önlenmesi adına güzel bir çalışma olacak. Devlet kontrolünde bir et endüstrisi kurularak bu et ithali o çerçevede yürütülebilir. Vatandaşa ithal ve yerli et fiyat seçimi ile imkân tanınsın. Alım gücü düşen vatandaş tavuğa yöneldi veya et ihtiyacını Kıbrıs’ın güneyinden karşılıyor. İthalin önü açılmalı. Kıbrıs’ın güneyinde et ucuz, süt pahalı, ithal et var iç piyasada rekabet edilebilir. Hayvancıya teşvik var, bizim hükümetimiz bunları neden yapmıyor? Etten kazanılabilecek milyarlarca lira devletin kasasına girebilir. Ortada bir pasta var ve herkes o dilimden hakkını almalı. Vatandaş eti tüketemeyecek duruma geldi. ”

Mehmet Kermeoğlu (Kermeoğlu Et Pazarı): “Et ithali kesinlikle olmalı. Fiyatlar aldı başını gidiyor, tüketici kasap yerine marketteki kasaplara yöneliyor. Et fiyatları marketlerde çok pahalı ve marketlerdeki et reyonları kapatılmalı. Girdilerimiz yükseldikçe, müşterinin alım gücü düşüyor. İthal ve yerli eti ayırarak vatandaşa sunulmalı. Elbette bir denetim olmalı, halk kasabın önünde geçmeye korkuyor. Kasaplarda et pahalı diye, herkes et ihtiyacını Kıbrıs’ın güneyinden karşılamakta. Köylüde haklı ne tatil, ne bayram, girdiler yüksek yem fiyatları yüksek iki tarafta ciddi sıkıntılı. “

İsmail Kamkam (Kamkam Et Pazarı): “Et ithalinin hemen gelmesi lazım. Sıkıntılar çok hayvan azlığı, fiyatların yüksek olması, yem girdileri hayvan azlığı hayvan üreticileri de bu noktada haklı. Bu ülkedeki nüfus açıklanmazken, ülkede hayvan sayısının 250 bin civarında olduğu söylenir. İnsanların alım gücü düştü, ithal et gelmeli ve uzun süre ülkedeki kriz aşılana kadar devam ettirilmeli.”

Kasap reyonlarında et fiyatları…

Et ithali tartışmalara neden olurken, kasaplar marketlerde bulunan et fiyatlarının pahalı olduğunu öne sürdü. YENİDÜZEN, kasap reyonlarındaki et fiyatlarını gözlemedi.

Dana döş: 50 TL

Dana special: 65 TL

Dana biftek: 70 TL

Dana kuşbaşı: 65 TL

Dana bonfile: 120 TL

Körpe kuzu pirzola: 85 TL

Körpe kuzu but: 85 TL

Körpe kuzu kol: 83 TL

Körpe kuzu gerdan: 83 TL

Körpe kuzu döş: 70 TL

Yarım kuzu: 75 TL

Tüm kuzu: 75 TL

Besli kuzu: 55 TL

Besli kuzu kıyma: 60 TL

Besli gerdan: 40 TL