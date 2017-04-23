Kartal’ın Ebuka’sı var: 0-6
Yenicami, rakibi Mormenkşe’yi deplasmanda farklı geçti
STAT: Cemal Balses Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Zekai Töre, Özal Çağlayan
MORMENEKŞE: Berke Şahin, Ali Bayır (Nurettin Çobanoğlu), Fetin Beyitoğluları, Burak Tünsay, Nasuh Güngör (Emre Kuvvetlişahin), Rifat Emirhan, Can Özsoy, Fofana, Mehmet Sakallı, Mehmet Ali Öztemiz (Sami Yahat)
YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Hüseyin Sadıklar, Halil Uçar (Fikret), Erbay Bertiz, Mehmet Altın, Ömer E. Gül, Çağdaş Arslan (Rifat), Mehmet Göktaş, İbrahim Çıdamlı, Hasan Ulukök (Mehmet), John Ebuka Okoye
GOLLER: Dk.39, 66, 78, 83 ve 90 John Ebuka Okoye Dk.56 Mehmet Altın (YAK)
K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında Mormenekşe deplasmanına giden şampiyon Yenicami, sahadan 6-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı. Gol krallığında yarışan yapancı oyuncu John Ebuka Okoye karşılaşmada 5 gol kaydederek 35 gole ulaşarak Ertaç Taşkıran’ın 1 gol önüne geçti. Karşılaşmanın ardından, şampiyon Yenicami 69 puana yükselirken, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Mormenekşe ise 16 puanda kaldı.