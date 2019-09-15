Karşı şeride geçerek takla attı, tavanı üzerinde durabildi
Karşı şeride geçerek takla atan araç, orta refüjde tavanı üzerinde durabildi
A+A-
Mağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, 20 yaşındaki Berke Şahin’in kontrolündeki MY 758 plakalı araç Lefkoşa’ya seyir sırasında yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Karşı şeride geçerek takla atan araç, orta refüjde tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmaması sevindirdi. Polisin soruşturması sürüyor.
Fotoğraflar: Dila Şimşek
Bu haber toplam 768 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler