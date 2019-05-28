“Karpuzun fiyatı düşmez”

Doğancı (Elye) bölgesindeki karpuz üreticileri, rekoltenin geçen seneye göre iyi olacağı beklentisini belirtti, “Maliyetlerimiz hâlâ pahalı olduğu için, fiyatta büyük bir düşüş olmayacaktır” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Doğancı (Elye) bölgesindeki karpuz üreticileri, yaz meyvesi olan karpuz üretimini anlattı, rekoltenin iyi olacağını, ancak fiyatta düşüşün pek olası olmadığını kaydetti.

Üreticiler, hem ekinlerinin fazlalığından, hem de su kuyularının yağışla dolduğundan rekoltenin iyi olacağını ümit ediyor. “Eskiden 0.50 TL olan fideyi artık 3 TL’ye alıyoruz” diye konuşan karpuz üreticileri, girdilerinin hâlâ oldukça pahalı olduğunu, bu yüzden çok büyük bir ucuzluk yaşanmayacağını öngördüklerini söyledi.

Karpuzun oldukça maliyetli bir ürün olduğunu belirten üreticiler, aynı zamanda çürüme ve ürünü satamama gibi risklerin de olduğunu dile getirdi.

Eylül’ün sonuna kadar karpuz yetiştirmeye devam edeceklerini ifade eden üreticiler, verimlilikten umutlu olduklarını da ekledi.

Sorunlar

Karpuz yetiştirmede yaşanan sorunlara değinen üreticiler, “En büyük sorunumuz, gece çiğ yağdıktan sonra karpuzun gündüz sıcağında çatlamasıdır. Diğer bir sorunumuz ise kırmızı örümcek. Bu örümcek, karpuzun yapraklarındaki öz suyu emerek ekini mahvediyor” diye anlattı.

Üretim sektöründeki girdilerin pahalılığı, ürünün israf olması ve satışını yapamama gibi sorunlardan dolayı, bölgedeki birçok kişinin üretimi bıraktığını kaydetti. Üreticiler, “Biz 1986’dan beri karpuzu ‘bir kola fiyatına’ satardık. Şimdi sadece fidesini o fiyata alabiliyoruz. Bu da üreticiyi olumsuz etkiliyor, artık bu işi bırakan çok kişi var” şeklinde konuştu. Bu sebeplerden dolayı karpuz üretimini bıraktığını söyleyen Hasan Nurdal, “Köyde benim gibi birçok üretici, ya meslekten vazgeçti ya da ürünlerini daha az el emeği isteyen ürünlere çevirdi. Şimdi piyasanın hali gitgide pahalanıyor. Bunun da sebebi, hem eskisi kadar üreticinin olmaması, hem de girdilerin pahalı olmasıdır” dedi.

Karpuz üreticileri ne dedi? Karpuz üreticileri ne dedi?

Hasan Yıltaş: “Eskiden 0.50 TL olan fideyi artık 3 TL’ye alıyoruz”

“Bu sene yağışlardan dolayı karpuz ekinlerimiz oldukça iyi destek almış oldu. Ürünlerin, geçen seneye kıyasla daha da iyi olacağına ve rekoltenin artacağına inanıyorum. Ancak, karpuz fiyatlarında bir düşüş yaşanacağını sanmıyorum. Çünkü eskiden 0.50 TL olan fideyi artık 3 TL’ye alıyoruz. Ben 100 bin tane fide ekiyorum, masrafım çok fazla olacak. Bunun yanı sıra işçilik, mazot ve diğer girdilerim de var. Maliyetlerdeki fiyatlar düşmeden ürünün de ucuzlayacağını düşünmüyorum. Ben neredeyse Ocak’tan beri karpuz ekimi ile uğraşıyorum. Son bir haftadır dağıtıma başladık. Eylül’ün sonuna kadar devam edeceğiz.”

Salih Uluşan: “Karpuz, her gün günde üç saat sulama ve haftada bir ilaçlama isteyen maliyetli bir ürün”

“Ben her sene karpuz yetiştiriyorum. Karpuz, ekildikten sonra 60-70 gün içinde satışa sunulan bir ürün. Ayrıca ne kadar su alırsa, o kadar verimli olan bir ürün. Bu sene ekinimiz çok olduğu için rekolte de iyi gelecek diye düşünüyorum. Fiyatlar maliyetlerden dolayı aşırı düşmese de, rekoltenin iyi olmasıyla biraz ucuzlayabileceğini umuyorum. Artık fideyi 3 TL’ye alıyoruz. Ben 9000 fide ekeceğim. Karpuz, her gün günde üç saat sulama ve haftada bir ilaçlama isteyen maliyetli bir ürün. Bunun en büyük sorunu ise, gece çiğ yağdıktan sonra gündüz sıcağında çatlamasıdır. Diğer bir sorunu ise kırmızı örümcek. Bu örümcek, karpuzun yapraklarındaki öz suyu emerek ekini mahvediyor. Bu sebeple elimizden geldiğince kontrollü çalışmaya özen gösteriyoruz.”

Hasan Karabulut: “Üretimi eskisi gibi daha ucuz koşullarda yapamadığımız için, uygun fiyata satış da yapamıyoruz”

“Ben daha birkaç gün önce 2000 tane fide ektim. Geçen sene su sorunumuz vardı, yağış azdı ve kuyular kurumuştu… Ancak bu sene iyi yağış aldığı için, rekolte ve ürün iyi olacaktır diye öngörüyorum. Tabii ki bunun yanı sıra, fiyatta bir düşüş olacak mı derseniz, bunu söylemek için henüz erken de olsa bunu olası görmüyorum. Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Fidenin fiyatı katlandı. İşçilik ve diğer girdilerimiz pahalandı. Bu koşullarda üretimi eskisi gibi daha ucuz koşullarda yapamadığımız için, uygun fiyata satış da yapamıyoruz çünkü bizi de kurtarmıyor. Artık insanlar, bu sorunlar yüzünden üretimden uzaklaşmaya başladı.”

Yıldıray Uluşan: “1986’dan beri karpuzu ‘bir kola fiyatına’ satardık”

“Üretim yapmak çok riskli bir iştir. Çünkü ektiğimiz ürün tutmayabilir, çürük çıkabilir, o ürünü satamazsak elimizde kalabilir… Maliyetlerimiz ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz 1986’dan beri karpuzu ‘bir kola fiyatına’ satardık. Şimdi sadece fidesini o fiyata alabiliyoruz. Bu da üreticiyi olumsuz etkiliyor, artık bu işi bırakan çok kişi var. Girdilerimiz yüksek olunca, fiyat da ona oranla yükselmiş oluyor. Bu sene rekolte iyi olacak diye umuyoruz. Ancak fiyatın geçen seneye göre değişeceğini pek sanmıyorum.”

Hasan Nurdal: “Karpuz ve patates ekimi, ciddi yatırım ve emek isteyen bir iş”

“Ben 30 seneden fazla karpuz üretimi yaptım ama bıraktım… Bahçelerimi hep narenciyeye çevirdim. Çünkü karpuz ve patates ekimi, ciddi yatırım ve emek isteyen bir iş. Sonrasında ise satamama, ürünün elinde kalma ihtimali var. Kimi zaman ürün çürük çıkabiliyor. Maliyet ise inanılmaz derecede yükseldi. Zamanında 50 kuruşa aldığımız fide, 3 TL oldu. Bunun ilacı, işçiliği, emeği, mazotu ve diğer maliyetleri derken oldukça fazla zaman ve birikim istiyor. Köyde benim gibi birçok üretici, ya meslekten vazgeçti ya da ürünlerini daha az el emeği isteyen ürünlere çevirdi. Şimdi piyasanın hali gitgide pahalanıyor. Bunun da sebebi, hem eskisi kadar üreticinin olmaması, hem de girdilerin pahalı olmasıdır.”