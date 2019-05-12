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Karpaz kıyılarında ceset bulundu

Karpaz kıyılarında ceset bulundu

Yeşilköy’de, deniz kenarında ceset bulundu.

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Karpaz bölgesinde Yeşilköy’de, deniz kenarında ceset bulundu.

Cinsiyeti belli olmayan ceseti civardaki balıkçıların bulduğu öğrenildi. 

Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı. 

Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 14:00 sıralarında, Yeşilköy'ün kuzey sahilinde dere yatağı mevkiinde kayalıklar arasında çürümüş ve tanınmaz vaziyette bir ceset bulunmuştur. Cesedin cinsiyet ve/veya kimlik tespiti bu aşamada henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor."

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