Karpaz kıyılarında ceset bulundu

Karpaz bölgesinde Yeşilköy’de, deniz kenarında ceset bulundu.

Cinsiyeti belli olmayan ceseti civardaki balıkçıların bulduğu öğrenildi.

Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 14:00 sıralarında, Yeşilköy'ün kuzey sahilinde dere yatağı mevkiinde kayalıklar arasında çürümüş ve tanınmaz vaziyette bir ceset bulunmuştur. Cesedin cinsiyet ve/veya kimlik tespiti bu aşamada henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor."