Karpaz kıyılarında ceset bulundu
Yeşilköy’de, deniz kenarında ceset bulundu.
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Karpaz bölgesinde Yeşilköy’de, deniz kenarında ceset bulundu.
Cinsiyeti belli olmayan ceseti civardaki balıkçıların bulduğu öğrenildi.
Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle:
"Bugün saat 14:00 sıralarında, Yeşilköy'ün kuzey sahilinde dere yatağı mevkiinde kayalıklar arasında çürümüş ve tanınmaz vaziyette bir ceset bulunmuştur. Cesedin cinsiyet ve/veya kimlik tespiti bu aşamada henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor."
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