Karantinada 391 aile içi şiddet başvurusu

Kıbrıs’ın güneyinde, coronavirüsü pandemisiyle ilgili karantina döneminde (Mart-Nisan-Mayıs) sosyal hizmetler dairesine aile içi şiddet konusunda, 391 başvuru yapıldığı haber verildi.

Bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 238 olduğunu yazan Filelefteros gazetesi, 194 kişinin ise güneydeki “Aile İçi Şiddete Önleme ve Müdahale Derneğine” sığındığını belirtti.

Bu yılın başından 26 Mayıs’a kadar, internet üzerinden 105 cinsel istismar meselesi kayda geçirildiğini de ifade eden gazete, 16 Mart-30 Haziran arasındaki dönemde, kötü muameleye maruz kalmış olan kadın ve çocukların misafir edilmesi için 22 bin 400 Euro harcandığını da ekledi.