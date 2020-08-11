Karantina otelinde çiğ yemek iddiası

Girne’deki karantina otellerinden birinde, İngiltere'den gelen ve 7 gün karantinaya alınan kişilere, çiğ yemek servis edildiği iddia edildi.

YENİDÜZEN’e ulaşan karantinadaki kişiler, otelin akşam yemeği için servis ettiği tavukların çiğ olduğunu ve yemekleri geri çevirdiklerini ifade etti.

Yenidüzen’e konuşan karantinadaki Seren Fellahoğlu, “Akşam yemeği çiğ tavuk geldi. Kutuyu açtım ilk tavuğun üzerinde sos olduğunu sandım. Ama sonra çiğ ve pişmemiş olduğunu anladım” dedi.

Oteldeki tüm kişilere pişmemiş tavuk servis edildiğini iddia eden Fellahoğlu, resepsiyona şikayetlerini bildirdiklerini, yeni yemeğin ise iki saat sonra geldiğini anlattı.

İki saat sonra gelen yemeğin bu kez de ızgara tavuk olduğunu ve pişmemiş olan haşlanmış tavuklarını bu kez ızgara yapıp kendilerine gönderdiklerini düşündüklerini aktaran Fellahoğlu, ikinci kez gelen yemeği de geri çevirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Fellahoğlu otelde karantinada olan diğer kişilerin de bu duruma tepki gösterdiğini ve bağırış çağırışların yaşandığını aktardı.

Fellahoğlu, “Art niyetli biri olsaydım o tavuğu yerdim, hasta olurdum, sonra da onları rezil ederdim ama yapmadım” dedi.

Otel yönetimine ve yemeklerin geldiği yere güvenmediklerini, dışarıdan yemek çağırmak istediklerini de ifade eden Fellahoğlu, buna izin verilmediğini de sözlerine ekledi.