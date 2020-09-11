Karantina odasından kaçtılar
Polis basın bülteninin verilen bilgiye göre dün İskele'de 45 yaşındaki S.Ç., Girne'de ise 31 yaşındaki P.M, kalmakta oldukları karantina odasından izinsiz kaçtılar.
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Polis basın bülteninin verilen bilgiye göre dün İskele'de 45 yaşındaki S.Ç., Girne'de ise 31 yaşındaki P.M, kalmakta oldukları karantina odasından izinsiz kaçtılar. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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