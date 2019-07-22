Kaptan hayatını kaybetti

Yıllardır birçok sağlık problemi ile mücadele eden Girne’nin sevilen simalarından Orhan Kaptan dün akşam yaşamını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda böbrek nakli olan ve her fırsatta organ nakline dikkati çeken Kaptan’ın beklenmeyen ölümü ülke genelinde derin üzüntü yarattı.