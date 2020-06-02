"Kapıların açılması için olumlu görüş verildi"

Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Bülent Dizdarlı, tarafların, ellerindeki verileri birbirlerine verdiklerini ve angaje olduklarını söyledi.

Bilimsel olarak Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında büyük bir sıkıntı olmadığını belirten Dizdarlı, “Her iki tarafın değerleri hemen hemen eşittir, bizim sıfır, onların da birin altındadır. Böyle olunca da sınır kapılarını açabiliriz” dedi.

Bunun için ekstra tedbirleri, tarafların kendi bilim kurulları içinde alacağını ifade eden Dizdarlı, alınan bazı tedbirlere, kararlara itirazlar olabileceğini ama tedbirlerle ilgili kararlara tüm toplumun uyması gerektiğini kaydetti.