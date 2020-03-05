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Kapatma kararı uzatıldı

Kapatma kararı uzatıldı

Güneydeki haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi, geçici olarak kapatılan 4 geçiş noktasının 9 Mart Pazartesi'ne kadar kapalı kalmasına karar verdi

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Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi'nin "coronavirüs" önlemleri çerçevesinde geçişlere kapatılan 4 geçiş noktasının durumunu görüştüğü, kapıların 9 Mart Pazartesi'ne kadar kapalı kalmasına karar verdiği güney haber kaynaklarına yansıdı.

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