Kamuya idari izin

Başbakanlık kötü hava şartlarından dolayı bugün kamuda yarım günlük idari izin verdi.

Başbakanlık'tan alınan bilgiye göre, yoğun yağışlar ve kötü hava şartlarından dolayı kamuda bugün 13.00'ten itibaren idari izin verildi.

Başbakanlık: İzin YARIN DEĞİL, bugün!

Başbakanlık, kamuda yarın idari izin olmadığını açıkladı.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, idari iznin sadece bugün için geçerli olduğu belirtildi.

Başbakanlık, yarın sadece ilk ve orta dereceli okulların izinli olduğunu kaydetti.