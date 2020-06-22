Kamera kayıtları SİLİNDİ

YENİDÜZEN | Haber Merkezi



Hükümeti sarsan ‘Özel Jet Skandalı’na yönelik yeni bir gerçek ortaya çıktı. Salgın sürecinde ‘karantina koşulu’ ile ancak ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindi, bilgisayarlar formatlandı.

Rapora göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtildi.



Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansıdı.



Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okudu. Raporun okunmasının ardından hükümet dışındaki tüm parti milletvekilleri Meclis salonunu terk etti. Rapor karantina kurallarına uyulmadığını açıkça ortaya koyarken, raporda özel jetle gelen kişilerin konakladığı Merit Royal Hotel’deki kamera kayıtlarının formatlandığını da yazıldı.

“Otel aracı karşıladı”



Raporda öne çıkan unsurlar şunlar oldu:

“11.06.2020 tarihinde, 9 kişilik özel bir uçuş talebinin Sivil Havacılık Dairesi Meydan Haberleşme Merkezine iletildiği ve Sivil Havacılık Dairesi Müdür tarafından talebin KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na aktarıldığı, KKTC Bakanlar Kurulu’nda uçağın gelişiyle ilgili mutabık olunduğu öğrenilmiştir.”

“Özel Jet’le ülkeye gelen şahısların Cihan Kamburoğlu, Ahmet Efe Ünal, Serhat Koçkar, Bünyat Özpat, Neşe Koçkar, Neşet Koçkar, Elif Öncel Aras, Ali Ergün Balaban, Barış Öner, Victoria Pugacheva, Elvina Ignatova ve Victoria Lukinykh oldukları; Elif Öncel Aras, Ali Ergün Balaban ve Barış Öner’in uçak mürettabatı olduğu tespit edilmiştir.”

“ Sivil Havacılık Dairesi’ne gönderilen yazıda ilk önce gelecek yolcuların Ulaştırma Bakanlığı’na ait araçlarla alınıp karantina oteline götürüleceği, daha sonra bu kararın değiştirilerek, Turizm Bakanlığı’na ait araçların yolcuları alacağı öğrenilmiştir.”



Sivil Havacılık Dairesi’ne gönderilen yazıda ilk önce gelecek yolcuların Ulaştırma Bakanlığı’na ait araçlarla alınıp karantina oteline götürüleceği, daha sonra bu kararın değiştirilerek, Turizm Bakanlığı’na ait araçların yolcuları alacağı öğrenilmiştir.” “ 12 Haziran’da Sivil Havacılık Dairesi’nden konu uçağa uçuş izni verildikten sonra havaalanının tüm birimlerine sistem aracılığı ile bilgi verildi. Gümrük görevlisi aynı gün 12.00 – 14.00 saatlerinde meydan işletme biriminden uçağın geleceği ile ilgili olarak sözlü bilgi aldı, ancak uçağın inişi sırasında alanda herhangi bir gümrük görevlisi olmadığı öğrenildi.”



12 Haziran’da Sivil Havacılık Dairesi’nden konu uçağa uçuş izni verildikten sonra havaalanının tüm birimlerine sistem aracılığı ile bilgi verildi. Gümrük görevlisi aynı gün 12.00 – 14.00 saatlerinde meydan işletme biriminden uçağın geleceği ile ilgili olarak sözlü bilgi aldı, ancak uçağın inişi sırasında alanda herhangi bir gümrük görevlisi olmadığı öğrenildi.” “ TC ATB isimli uçağın 22.00 raddelerinde Ercan Havaalanı’na iniş yaptığı, uçağın, VIP Salonu karşısında 9 numaralı park alanına alındığı, yolcular indikten sonra Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi personeli iki kişinin yolcuların ve mürettebatın ateşini ölçtüğü, ayrıca, herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirlediği öğrenilmiştir.”



TC ATB isimli uçağın 22.00 raddelerinde Ercan Havaalanı’na iniş yaptığı, uçağın, VIP Salonu karşısında 9 numaralı park alanına alındığı, yolcular indikten sonra Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi personeli iki kişinin yolcuların ve mürettebatın ateşini ölçtüğü, ayrıca, herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirlediği öğrenilmiştir.” “ Uçaktan inen yolcu ve mürettebat muhaceret işlemleri yapıldıktan sonra VIP binasının yanındaki kapıdan dışarıda bekleyen Merit Oteller Grubu’na ait Vito araçlarla aynı gün 23.13 raddelerinde karantina oteli olmayan Merit Royal Otel’e ulaşarak, bu otelin odalarına yerleştirilmiştir.”



Uçaktan inen yolcu ve mürettebat muhaceret işlemleri yapıldıktan sonra VIP binasının yanındaki kapıdan dışarıda bekleyen Merit Oteller Grubu’na ait Vito araçlarla aynı gün 23.13 raddelerinde karantina oteli olmayan Merit Royal Otel’e ulaşarak, bu otelin odalarına yerleştirilmiştir.” “ Sağlık Bakanlığı Girne Kaza sorumlusu olan Sıhhiye Müfettişinin gelecek olan yolcular ile ilgili olarak hiçbir bilgisinin olmadığı öğrenilmiştir.”



Sağlık Bakanlığı Girne Kaza sorumlusu olan Sıhhiye Müfettişinin gelecek olan yolcular ile ilgili olarak hiçbir bilgisinin olmadığı öğrenilmiştir.” “Merit otellerin kameralarında yapılan incelemelerde, Merit Premium isimli otelde DVR cihazlarının arızlarından dolayı hiç kamera kaydı olmadığı, Merit Royal isimli otelde lobi, kumarhane içerisindeki bazı kameralar ve koridor kameralarının formatlanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple DVR cihazları emare olarak alınmış olup gerekli incelemeler yapılmaktadır.”



“Girne ve Mağusa’ya gittiler”