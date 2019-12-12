"Kaliteli eğitim için tüm paydaşlar adım atmalı"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yüksek öğrenimin ülkenin lokomotiflerinden kabul edildiğini ancak icraata gelince turizmin de yüksek öğrenimin de “akarına” bırakıldığını kaydetti.

Üniversitelerin ekonomiye katkısının yadsınamayacağını ancak, kurumların içine düşme riski taşıdığı sıkıntılar bulunduğunu ifade eden Usar, sürdürülebilir ve kaliteli olmaları içi tüm paydaşların dahil olduğu adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Usar, üniversitelerin sayısının plansız artmış olmasının en önemli sorun olduğunu, 100 binin üzerinde öğrenci 2 bin civarında öğretim görevlisi bulunduğunu, bunun da farklı sorunlar yarattığını hatırlatarak örnek verdi.

Kalitenin arttırılması için üniversitelerde yapılması gerekenlere işaret eden Usar, kaliteli eğitim için kaliteli öğrencilere de ihtiyaç olduğunu, ülkeye gelen her öğrencinin gailesinin eğitim olmamasının da farklı sorunlar yarattığını söyledi.

Usar, merkezi bir üniversite sınavı için de bir an önce girişim yapılmasını talep ederek, çekim merkezi haline gelmek için yapılabileceklere örnekler verdi.

Yaşam boyu eğitimin ülkeye gelmesi gerektiğine işaret eden Usar, İngilizce dili eğitimin önemine işaret etti, ülkenin geleceği ve turizm açısından bu dilin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine değindi.