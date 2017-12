Kadına yönelik taciz

Qusai Alfaouri

Sokakta, özellikle de kampüste kadına yönelik yapılan sözlü taciz bizim için çok büyük bir sorun. Ben ve arkadaşlarım güvenli olduğu için kampüste yaşamayı tercih ettik. Ancak, bu tarz davranışlar kampüste kendimizi güvende hissetmemizi engelliyor. Bu meselenin ele alınması gerekmektedir. Ben 3. sınıfım ama bu mesele benim dönemimden önce de var olan bir durum ve sadece kampüsle sınırlı değil. Öğrencilerimiz fiziksel tacizden tutun laf atma/sözlü tacize hatta tecavüze varan benzer davranışlarla başka yerlerde de karşılaşıyorlar. Bu konu tartışmaya açılırsa, bu konuda adım atılırsa ve bu mesele kınanırsa, o zaman bir fark yaratabileceğimizi düşünüyorum.

Bilge bir adam şöyle demişti: “birisini yargılamak istiyorsan kendini onun yerine koy ve saatlerce onun gibi düşünmeye çalış. O zaman bile gerçekten onun ne hissettiğini anlayamayacaksın”.

Kimse kendini huzursuz hissetmeyi haketmez. 18 yaşında bir erkek olarak bana birçok hak tanınmakta ve aynı şekilde diğer herkes de bunları haketmektedir. Ben günün istediğim saatinde sokaklarda sıkıntı yaşamadan yürüyebiliyorum. Ancak karşı cinsin bunu ve hatta daha fazlasını yapabilmekten mahrum olması büyük bir haksızlıktır. Bu ikilem renk, din ve etnik köken farkı gözetmeksizin hepimizi olumsuz etkilemektedir.

Aşağıda üniversitemizde (DAÜ) lisans öğrencisi olan kadınların yaşamıs oldukları gerçek olaylar anlatılmıştır:

4. sınıf, Sudanlı

Hoşgeldiniz gecesinde, birisini aramak için arkadaşlarımın yanından uzaklaştım ve bir erkek beni kolumdan yakaladı. Onunla dans etmemi istedi. Ben de onu ittim. Sıkı bir şekilde beni tutmaya devam etti. Bağırarak arkadaşımı çağırdığım zaman adam gitti. Uzaktan aynı şeyi başka bir kıza da yaptığını gördüm.

3. sınıf, Nijeryalı

Gece akşam 8’di ve DAÜ 3 önünde arkadaşlarımla yürüyordum. 3 Nijeryalı erkek yanımızdan yürüyerek geçti. Bir tanesi benim göğüslerimi kastederek ve eliyle işaret ederek lezzetli mangolarım olduğunu söyledi. Bir diğeri ise Nijerya argosuyla benimle nasıl seks yapacağını anlattı. O gece uyuyana kadar ağladım. Bir dahaki sefere dışarı çıkacağım zaman iki defa düşüneceğim ve babama nasıl giyinmem gerektiğini soracağım.

2. sınıf, Tanzanyalı

Gece saat 10’da Akdeniz yurduna doğru gidiyordum. Bir grup erkek laf atmaya ve bağırmaya başladılar. Ben de tanıyor muyum diye dönüp baktım. Ama hiçbirini tanımıyordum. yürümeye devam ettim. Tekrar bağırdılar: “Hey, sen! şişko g**lü, kim olduğunu sanıyorsun”. O kadar korktum ki beni takip ettiklerini düşündüm ve başka bir yoldan evime gittim. Bu anlattığım yaşadığım birçok benzer durumdan yalnızca bir tanesidir.

4. sınıf, Sudanlı

Dersten sonra öğleden sonra 3’te Longson öğrenci yurdu önünde yürüyordum. Üzerimde şort ve t-shirt vardı. Sıcak bir gündü. Türk’e benzeyen bir erkek arabasıyla yanımdan geçerken yavaşladı ve “ Hey sen! Ne kadar?” diye sordu. Bir an aklım karıştı. “Ne için?” diye sordum. Bacaklarımı işaret edince “s***** git” dedim. Giyiniş tarzımdan dolayı para karşılığı seks yapan biri olduğumu söyledi. Oradan uzaklaşmak için daha hızlı yürümeye başladım ama beni takip etmeye devam etti. Olup biteni anlatmak için yaşlı bir adama doğru yöneldim. O zaman hızlanarak gitti. Çok korkmuştum. Kendimi bir hiç gibi, iğrenç hissetmiştim.

3. sınıf, Tacik

DAÜ 3 önünde, akşam saat 8’de bir taksiye binmeye çalışırken, arabanın kapısını açmadan 2 erkek yanıma yaklaştı. Bir tanesi beni omzumdan tuttu ve “güzelim” dedi. Üzerimde uzun bir elbise vardı. O kadar çok korkmuştum ki hemen taksiye atladım.

Burada anlatınlar öğrencilerimizin yaşadıkları olaylardan yalnızca birkaç tanesidir. Bu olayların birçoğu burada anlatılanlardan çok daha kötü ve tehlikeli deneyimlerdir. Tüm öğrencilerimin tekrar ettiği bir cümle olduğunu farkettim, o da: ‘zamanla alıştım’. Taciz onların hayatlarının rütin bir parçası olmuş. Bu absürd bir durum. Birçoğu olası bir tacizden kaçınmak için yolunu, ulaşım aracını değiştirdiğini, parti gibi sosyal bir etkinliğe katılmaktan vazgeçtiğini ve çoğu da giyinme tarzını değiştirme yönünde baskı hissettğini söyledi.

Harassment against women

Qusai Alfaouri

Studying a bachelors in HR Management at Eastern Mediterranean University

Verbal harassment of women in the street is a massive problem for us especially on campus. The reason why my friends and I chose to live on campus is because it is safe, but these acts make us lose our sense of campus security. This issue needs to be addressed. I am a 3rd semester student but this issue is much older than I am and it’s not confined to campus. Our students experience similar behaviors elsewhere, from grabbing to cat calling “verbal harassment” to eventually rape. If I we open this topic to discussion, address and condemn it, I believe we can make a difference.

A wise man once said “if you want to judge someone, put yourself in their shoes and then walk, walk for 80 kilometers, and even then you still won’t have a sense of what they truly feel”.

No one deserves to feel uncomfortable in their own skin. As an 18 year old male I have many rights and everyone deserves those rights. It’s completely unjust that I can walk the streets any time of day while the opposite gender is deprived of that and more. This dilemma affects all of us no matter the race, ethnicity or religion.

Listed below are real events from female bachelor’s students studying in our university (EMU):

4th semester. Sudanese

At the welcoming night I moved away from my friends to call someone and a guy grabbed my arm and wanted me to dance with him, but I pushed him. He kept holding me with a strong grip till I yelled for my friend. The guy left and I saw him in the distance doing the same thing to another girl.

3rd semester, Nigerian

It was 8pm and I was walking with my friends in front of Dau 3 dorm. Three Nigerian guys walked past us and one of them pointed out to his friends and said I have juicy mangoes referring to my breasts and one of the others said how he would tap my current (a Nigerian slang for sex). I cried myself to sleep that night, and I knew the next time I would go out, I would think twice and ask my father about how I dress.

2nd semester, Tanzanian

I was going towards Akdeniz dorm at 10pm and a bunch of guys started calling out and yelling so I turned to see if I knew them but I didn’t so I just kept walking, they yelled “Hey you! With the fat ass who do you think you are” I was so afraid I thought they followed me so I took a different route home. This was only one of the many times.

4thsemester, Sudanese

I was walking in front of Longson dorm at 3pm after class, wearing shorts and a t-shirt. It was a hot day. Then a Turkish looking guy driving by slowed down and called out for me saying “ Hey you! How much?” I was confused and said “for what?”. He pointed to my legs and I said “fuck off”. He said obviously I take money for sexual favors because of the way I was dressed. I walked faster to get away but he kept following until I walked towards an old man to tell him. He accelerated and left. I was petrified, feeling worthless and disgusting.

3rd semester, Tajik

In front of Dau 3 dorm at 8 pm I was getting in a taxi when two guys approached me before I opened the door, one of them grabbed my shoulder and said “hey beautiful”. I was wearing a long dress and I got really scared and jumped in the taxi.

These were only a few of the many encounters our students face. Many of them are far worse and more dangerous than the ones I have mentioned. I have realized a repetitive phrase repeated by all my fellow students” I’ve gotten used to it”. Harassment has become such a routine part of their days. This is absurd. Many of them reported taking a different route home in order to avoid potential harassment, choosing a different mode of transportation, decided against attending a social event like a party, and many felt pressured to change the way they dressed.