Kadın cinayetine 30 yıl HAPİS

Gönyeli’de meydana gelen “Adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı, bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Çıkrıkçı'ya 30 yıl ceza verdi.

Fehime ALASYA

Kadın cinayetine 30 yıl hapis cezası verildi, yargıç, toplumda can güvenliği endişesine dikkat çekti.

Gönyeli’de meydana gelen ve 13 Bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Gülbahar Ulutan’ın ölümüyle ilgili “cinayet”ten yargılanan Fatih Çıkrıkçı, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı, Çıkrıkçı'ya 30 yıl ceza verdi. Kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara karşı kamu menfaati gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda “Adam öldürme” suçlamalarıyla itham edilen Çıkrıkçı, tüm suçlamaları kabul etti.

Dünkü kararda, Başsavcılık adına Kıdemli savcı Egemen Metay, Fatih Çıkrıkçı adına avukatı Cemal Gündüz hazır bulundu.

Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, Çıkrıkçı’nın işlediği suça dikkat çekerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara karşı kamu menfaati gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gülbahar Ulutan’ın ailesi, mahkeme salonunda kararı sürekli gözyaşı dökerek dinledi. Aile fertleri, karar sonrası koridorda birbirine sarılarak gözyaşı döktü…

Toplumun huzuru bozuluyor…

Kararı okuyan Gazi, Ulutan’ın yaşama hakkının elinden alındığını ifade ederek, bu tarz olayların toplum huzurunu da bozuğuna dikkat çekti.

Gazi, 31 Ekim 2018 tarihinde Gönyeli’de bir ikametgâhta temizlikçi olarak çalışan Gülbahar Ulutan’ı toplam uzunluğu 28 santimetre olan bıçakla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.

Gazi, adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Cinayet suçlarının her geçen gün arttığına vurgu yapan Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara karşı kamu menfaati gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanığın sopa ve bıçakla maktulün çalıştığı eve gidip, barışmayı reddettiği gerekçesiyle talihsiz kadını darp ettiğini anlattı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, sanığın, tasarrufundaki bıçakla maktülü biri öldürücü olmak üzere toplamda13 kez vücudunun muhtelif yerlerine sokup, öldürdüğünü söyledi. Başkan Nüvit Gazi, ülkemizde kadına şiddetin arttığına değinerek, kamu menfaati gereği benzer suçların işlenmesini önlemek amacıyla caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 30 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

“Toplumda güven ve huzur içinde yaşama duygusu zafiyete uğruyor”

Kriminal vakaların artmasının birçok kurum tarafından sorgulanması ve çözümü için vazife edilmesi gerektiğine değinen Gazi, bu olayların toplumda güven ve huzur içinde yaşama duygusunu zafiyete uğrattığını kaydetti.

Gazi, kararda şu ifadelere de yer verdi: “Küçük bir ada ülkesi olan KKTC’de kanuna aykırı olarak adam öldürme suçları, toplumu son derece rahatsız ve huzursuz ettiği ve arttığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Adam öldürme suçlarının toplumu son derece rahatsız ve huzursuz ettiğini, toplum bireylerinin gelecek kaygısına kapılmasına vesile olduğu ve bu nedenle toplumda güven ve huzur içinde yaşama duygusunun zafiyete uğradığı bunun sonucunda da toplum bireylerinin toplumda can güvenliğinin olmadığı endişesine kapıldıkları yadsınamayacak bir gerçektir. Kriminal vakaların artması birçok kurum tarafından sorgulanması ve çözümü için vazife edilmesi gereken bir durumdur.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Zanlı Fatih Çıkrıkçı, 31 Ekim’de saat 10.30’da Gönyeli’de Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı olan Gülbahar Ulutan’ı, gündelikçi temizlikçi olarak çalıştığı evde kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu copla vücudunun muhtelif yerlerine vurarak dövmüş, akabinde tasarrufundaki bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Ulutan'ın otopsisinde 13 bıçak darbesi aldığı ortaya çıkmıştı.

Fatih Çıkrıkçı, olay yerinden kaçarak saklanmış, 2 Kasım’da Alayköy’de eski bir çiftlik evinde bulunarak yakalandıktan sonra bıçağı attığı yer ile olay günü giydiği elbiselerin yerini polise göstermişti.

Çıkrıkçı, gönüllü ifade verip, suçunu kabul etmişti.

Fotoğraf: Kamalı Haber