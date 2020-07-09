Kaçmaya çalışan 2 mülteci vuruldu

Yayla sahilinde bu sabah tespit edilen Suriyeli mültecilerden ikisinin polis tarafından vurulduğu öğrenildi. Olaydan yaralı kurtulan göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan "ateşli silah yaralanması" nedeniyle iki Suriyelinin hastaneye getirildiğini doğruladı. Başhekimi Adil Özyılkan söz konusu kişilere önce PCR testi yapılacağını daha sonra da müdahale edileceğini kaydetti.

Polis açıklama yaptı: "Dur emrine uymadılar"

Polis Basın Subaylığı, Yayla sahile çıkan göçmenlerin ikisinin "dur emrine" uymadığı için vurulduğunu açıkladı.

Polisin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde; Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri göçmenlere polis avlusunda PCR testi yaptı. Yarın Güzelyurt Mahkemesi'ne çıkarılmaları bekleniyor.