Kaçak olarak yakalandı, üç gün tutuklu kalacak

Ülkede devam eden kaçak operasyonlarında zanlı L.J, tutuklanarak, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Polis memuru Güral Kırcalılar, zanlının ülkede ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ülkede ne amaçla bulunduğunun araştırılacağına vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.