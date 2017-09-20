İZİNSİZ, ONAYSIZ ‘EĞİTİM’(!)

Ayşe GÜLER

Yeşil Ada Vakfı Gençlik Merkezleri bünyesinde 6., 7. ve 8. sınıflara yönelik verileceği duyurulan ‘ücretsiz eğitimin’ İZİNSİZ, ONAYSIZ olduğu ortaya çıktı. İZİN YOK, MÜRACAAT KABUL ETMEYE BAŞLADILAR!... Eğitim Bakanlığı’ndan HABERSİZ, İngilizce, matematik, yazılı ve sözlü anlatım, eğitici drama, teknoloji ve bilişim ile kişisel gelişim alanlarında verileceği ifade edilen eğitimle ilgili ön kayıt ve kayıt tarihleri belirlenerek, müracaat kabul edilmeye başlandı. DOĞAÇ: “İZİN YOK, SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ”… Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Yeşil Ada Vakfı’nın eğitim merkezi açmak için bakanlıkla görüştüğünü, böyle bir yer açmak için gereken bilgileri aldıklarını ancak şu anda ‘İZİNLİ’ olmadıklarını açıkladı. Doğaç, konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını da belirtti. GÜNAYDIN: “BAKANLIK ONAYINA GEREK YOK”… Yeşil Ada Vakfı Genel Başkanı Recep Günaydın ise verilecek eğitimle ilgili Eğitim Bakanlığı’nın onayına gerek duyulmadığını, tüzükleri altında ‘eğitim’ verebileceklerini savundu.

Lefkoşa Surlariçi’nde, Yeşil Ada Vakfı Gençlik Merkezleri bünyesinde 6., 7. ve 8. sınıflara yönelik verileceği duyurulan ‘ücretsiz eğitimin’ İZİNSİZ, ONAYSIZ olduğu ortaya çıktı.

Eğitim Bakanlığı’ndan HABERSİZ, İngilizce, matematik, yazılı ve sözlü anlatım, eğitici drama, teknoloji ve bilişim, kişisel gelişim alanlarında verileceği ifade edilen eğitimle ilgili ön kayıt ve kayıt tarihleri belirlenerek, müracaat kabul edilmeye başlandı.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Yeşil Ada Vakfı’nın eğitim merkezi açmak için bakanlıkla görüştüğünü, böyle bir yer açmak adına gereken bilgileri aldıklarını söyledi, şu anda ‘İZİNLİ’ bir durumlarının olmadığını açıkladı.

Doğaç, konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını da aktararak, bugünden itibaren çalışma yapacaklarını söyledi.

Öte yandan 2 Ekim’de faaliyetlere başlayacak olan merkeze 300 başvuru yapıldığı, 40 öğrencinin alınacağı söyleyen Yeşil Ada Vakfı Genel Başkanı Recep Günaydın ise verilecek eğitimle ilgili Eğitim Bakanlığı’nın onayına gerek duyulmadığını, hukuki yönden herhangi bir sakınca olmaması nedeniyle de tüzükleri altında ‘eğitim’ verebileceklerini savundu.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç:

“Soruşturma açacağız, izin yok”

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Yeşil Ada Vakfı’nın eğitim merkezi açmak için bakanlıkla görüştüğünü, böyle bir yer açmak için gereken bilgileri aldıklarını söyledi, şu anda ‘İZİNLİ’ bir durumlarının olmadığını vurguladı.

Doğaç, açılmayan bir yerle ilgili yapılan duyurunun doğru olmadığına dikkat çekerek, konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını, bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Vakfın, ekonomik güçlük çeken çocukların ücretsiz olarak eğitimlerine yardımcı olmak, destek eğitim vermeyi amacıyla faaliyete geçmek istediği yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen Doğaç, bu konuda gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmasının şart olduğunu belirtti.

Doğaç, merkezin denetim sorumluluğunun Vakıflar İdaresi’nde değil, Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu da vurgulayarak, “Özel kurs yerlerinin hepsi, Eğitim Bakanlığı onayı aldıktan sonra bu faaliyeti gösterebilirler” dedi.

Yasal prosedür nedir?

Yasal prosedürle ilgili de bilgi veren Doğaç, şöyle konuştu:

“İlk olarak binanın eğitim vermeye uygun olması gerekiyor. Kaç öğrenci alacağına bakılıyor, ders verecek kişiler inceleniyor, bu yetkiye sahip olup olmadıkları araştırılıyor

Merkez, öğretmenlerle ilgili listeyi Eğitim Bakanlığı’na yollaması gerekir. Talim ve Terbiye Dairesi’nde konu değerlendirilir, eğitim verecek düzeyde olup olmadıklarının onayı alınır. Orada herkes ders veremez. Öğrenciler ders veremez. Bütün eğitim merkezlerinde, eğitim verecek olan kişilerin ilgili dersle ilgili eğitim almış olmaları mecburidir. Evrakların tamamlanmasının ardından Eğitim Bakanlığı, söz konusu binayı denetliyor. Gerekli diğer izinlerin tamamlanıp, tüm prosedür tamamlandığında bina faaliyete geçebilir”

Yeşil Ada Vakfı Genel Başkanı Recep Günaydın:

“Tüzüğümüz altında eğitim verebiliriz”

Yeşil Ada Vakfı Genel Başkanı Recep Günaydın, Surlariçi’nde uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yüksek, ‘eğitim’ açısından zayıf olduğunu savunarak, verecekleri eğitimle gençlerin özgüvenlerini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalara 6 ay önce başladıklarını, 6.7. ve 8. sınıflara yönelik ücretsiz sanatsal eğitim vereceklerini ifade eden Günaydın, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın onayına gerek duyulmadığını, hukuki yönden herhangi bir sakınca olmaması nedeniyle de tüzükleri altında ‘eğitim’ verebileceklerini belirtti.

Günaydın, Eğitim Bakanlığı’nı da vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdiklerini söyleyerek, bakanlığa talep ettiği evrakları teslim ettiklerini de aktardı.

“Anayasa’nın tanıdığı haklar doğrultusunda çalışma yapıyoruz. LTB’den de gerekli işletme iznini aldık” diyen Günaydın, “Vakıf, Vakıflar İdaresi’ne bağlı, denetleme görevi de bu kurumda…” şeklinde konuştu.

Vakıfta nasıl eğitim verilecek?

Öte yandan Vakıfta nasıl bir eğitim verileceği, Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda mı hareket edileceği’ yönündeki soruya cevaben Günaydın, “Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda değil de ‘karışık’ bir şey olacak” dedi.

“Bakanlıktan Ersin beyle ön görüşme yaptık, ‘tamamdır’ dediler” şeklinde konuşan Günaydın, Eğitim Bakanlığı uzmanlarının yerinde inceleme yapacağını dile getirdi.

Günaydın, Vakfın ‘bağış’ yoluyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“300 başvuru var, 40 öğrenciyi kabul edeceğiz”

2 Ekim’de faaliyetlerine başlayacak olan Vakfa, 300’ün üzerinde başvuru olduğunu ancak ilk başvuru yapan 40 öğrenciyi kabul edeceklerini dile getiren Günaydın, geriye kalan öğrenciler içerisinde gönüllü olarak aktivitelere katılmak isteyenleri alabileceklerini ifade etti.

Günaydın, vakıfta gönüllü olarak çalışan 10 kişinin eğitim vereceğini aktararak, bu kişilerin bazılarının ‘çocuk gelişim’ bölümünde öğrenci olduğunu, bazılarının ise öğretmen olduğunu kaydetti.

Ayrıca Günaydın, söz konusu kişilere herhangi bir ücret verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.