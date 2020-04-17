İşte yeni destek tüzüğü / Kimler yararlanacak?

Özele maaş desteğini içeren “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü” yenilendi.

Yeni tüzük Resmi Gazete’de yayınlandı.



Tüzüğün kapsamı avukat, mimar ve mühendisler, muhasebe çalışanları ve taksi işletmecileri ayrıca basın emekçileri de eklenerek genişletildi.



Faaliyetine ara veren ya da ekonomik sıkıntı yaşayan özel sektör işletmelerinin çalışanları nisan ayında 1.500 TL maaş desteği alacak.



Yürürlükteki herhangi bir yasa altında emeklilik maaşı, yaşlılık veya malüllük aylığı veya dulluk maaşı, ayrıca işsizlik ödeneği alanlar destekten yararlanamayacak.



Maaş desteği için çalışanların 14 Mart 2020 tarihinde işyerinde fiilen çalışması ve bunu gösteren kayıtlarının olması isteniyor.



İstihdam destek ödemesi işverenin beyan ettiği çalışanına ait banka hesabına yapılacak.



Kimler yararlanacak?



Tüzük değişikliğiyle, istihdam destek ödemesi kapsamına alınan iş yerleri şöyle:

(a) Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler neticesinde işyerindeki faaliyetine ara verilen işyerlerinin sigortalı çalışanları. Bu grup içerisinde esnaf da yer alıyor.



(b) Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin sigortalı çalışanları. Bu alt bend amaçları

bakımından "Basın Sektörü" günlük olarak yayımlanan ve ücretli olarak satılan gazeteleri,

Basın Kartı Tüzüğü kuralları uyarınca en az 2 basın kartı sahibi çalışanı bulunan internet gazetelerini, radyo ve televizyon kurumlarını ve benzeri işyerlerini anlatır.



(c) Muhasebe bürolarında çalışanlar.



(ç) Taksi işletmelerinde çalışanlar

Avukatlar, mimarlar ve mühendisler de yararlanacak



Ayrıca tüzükteki geçici madde uyarınca, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan, yanında en fazla bir çalışan istihdam eden avukat, mimar ve mühendisler de 1500 TL istihdam destek ödemesinden yararlanacak.



Casino çalışanlarına 800 TL



Tüzük turizm sektöründe casino çalışanlarına da 800 TL maaş desteği verilmesini içeriyor.





Kimler kapsam dışındadır?





Tüzükte, istihdam destek ödemesi kapsamı dışında sayılan iş yerleri şöyle:

a) Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine devam eden işyerlerinde çalışanlar.



b) Mali sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları (bankalar, sigorta acenteleri ve sigorta şirketleri, kooperatifler, kredi şirketleri, finans ve danışmanlık şirketleri, döviz büroları vb.)



(c) Eğitim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları (üniversiteleri özel okullar), ç) Turizm sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları (gece kulüpleri, sanal bet ofisleri, öğrenci yurtları ve benzeri işyerleri)



d) Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları (laboratuvar, özel hastaneler, klinikler, eczaneler, ecza depoları vb.)



e) Gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları (marketler, tedarikçiler, fırınlar, kasaplar vb.)



Ancak gıda sektörü içerisinde yer alan tedarikçilerin cirosunun yüzde 80'ini otel ve restoranlara yaptığı satışlardan elde ettiğini Kurul'un talep edeceği belgelerle ispatlayanlar bu madde kapsamında yapılacak istihdam destek ödemesinin kapsamı dahilinde değerlendirilecekler.



(f)Tarım ve narenciye sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları.



g) Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları.



h) Ev hizmetlerinde çalışanlar ,



ı) Benzin istasyonları ve



i) GSM operatörlerinde çalışanlar.





Devam edecek mi?



İstihdam destek ödemelerinin, merkezin bütçe olanakları, sektörün mevcut durumu ve Kurul'un alacağı doğrultusunda, belirlenen miktar ve sürelerle devam edebileceği de tüzükte yer aldı.

Laboratuvar ve benzin istasyonu işverenlerine kişi başı 500 TL prim teşvik ödemesi

Öte yandan Tıbbi tahlil laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlere 1 Nisan'dan itibaren sosyal güvenlik prim teşvik ödemesi yapılacak.

Bu kapsama girip prim teşvik ödemesine hak kazanan işverenlere istihdam tarihine bakılmaksızın istihdam ettikleri KKTC'de bulunan her sigortalı çalışanı için 500 TL sosyal güvenlik prim teşviki ödenecek.