İşte yeni CTP MYK'sı

Buna göre, Genel Sekreterlik görevine bu görevi halen yürütmekte olan Erdoğan Sorakın yeniden seçilirken, Ali Karavezirler, Asım Akansoy, Armağan Candan, Çiçek Göçkün Bayramoğlu, Emel Kişi, Fikri Toros, Muhittin Tolga Özsağlam, Tülin Murat ve Hüseyin Özel de Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler.