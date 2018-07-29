İsrail Ordusu Gazze Yolundaki "Özgürlük Filosunu" Durdurdu
Gazze'ye yardım ulaştırmak için Norveç'ten 15 Mayıs'ta yola çıkan "Özgürlük Filosu" limana 49 mil kala İsrail ordusu tarafından durduruldu. Gemideki aktivistler, her an bir saldırıyla karşılaşabileceklerini söyledi
A+A-
Norveç'ten yaklaşık üç ay önce yola çıkan ve Avrupa'da 15'i aşkın limanı ziyaret eden Gazze Özgürlük Filosu, İsrail ordusuna ait deniz birlikleri tarafından durduruldu.
Filo katılımcıları Twitter ve resmi sayfalarından yaptıkları açıklamada İsrail ordusunun Gazze limanına 49 mil mesafede kendileriyle irtibat kurduklarını aktardı.
İsrail askerlerinin gemideki insan hakları aktivistlerine daha fazla ilerlememe uyarısı yaptığı ve gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledikleri öğrenildi.
Savaş gemileri filonun yakınlarında
Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş gemileririnin filo yakınlarında dolaştığı ve her an kendilerine bir saldırı yapılabileceğini belirten filodaki aktivistler, geminin dış dünyayla bağlantısının kesilebileceğini söyledi.
Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler