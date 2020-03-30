İspanya hükümeti, Koronavirüs gerekçesiyle çalışanların işten atılmasını yasakladı. Bir basın toplantısı düzenleyen İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, hükümetin bu kararını açıkladı.

CATALAN NEWS’da yer alan habere göre Katalunya’da 518 bin kişinin geçici olarak işsiz kalması nedeniyle hükümetin aldığı bu yeni önlem, şirketlerin bu krizi gerekçe yaparak işgücünü azaltmaya gitmesini engellemeyi hedefliyor.

Halen Katalunya’da 67 bin şirket, “geçici işten durdurma” başvurusu yaparak Koronavirüs gerekçesiyle 518 bin çalışanı geçici olarak işten çıkarmak istemiş bulunuyor ve hükümet de bu krizi gerekçe yapan tüm şirketleri, daimi ya da geçici olarak çalışanları kriz nedeniyle işten çıkarmaya gitmelerini engellemeyi amaçlıyor.

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, “Bu memlekette hiç kimse Covid-19 sağlık krizinden yararlanarak çalışanları işten atamaz” diyerek şirketlerin işten çıkarma planlarının gözden geçirileceğini ve sistemi manipüle etmeye çalışanların bulunup çıkarılacağını söyledi.

Geçtiğimiz Cuma günü İspanyol hükümeti bir karar alarak, işsizlik başvuruları nedeniyle ödenen paraya başvuruların derhal geçerli olacağı yeni bir düzenlemeye giderek geçici olarak kendilerini işsiz konumda bulanların basitleştirilmiş bir sistemle başvuru yapacaklarını karara bağladı.

Geçtiğimiz haftalarda evden çıkma koşullarının çok sertleştirildiği bir ortamda, pek çok şirket sürekli olarak çalışanlarını işten çıkarmak gayesiyle hükümete başvuru yapıyor.

Bu hafta Barselona Ticaret Odası, Katalunya’daki şirketlerin yüzde 53’ünün geçici işten çıkarma planlarını hükümete sunduklarını, yüzde 5’inin geçici personeli tekrar işe almayacaklarını, yüzde 8’inin ise daimi olarak kalıcı işgücünü işten çıkaracaklarını duyurduğunu belirtmişti.

İşçilerini geçici olarak işten çıkarmayı hedefleyen şirketler arasında Seat ve Nissan gibi araba üreticileri, Barcelo ve Melia gibi otel zincirleri ve Decathlon ve Primark gibi toptancılar da bulunuyor.

(Çeviri: YENİDÜZEN)